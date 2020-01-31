https://static.news.ru/photo/b2724b00-441e-11ea-a585-fa163e074e61_660.jpg Леонид Федун (в центре) Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заявил о намерении выдвинуть в качестве кандидата на пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ) её нынешнего руководителя Сергея Прядкина.

Он подчеркнул, что пока клуб не отправлял официального письма и ещё будет обсуждать этот вопрос.

Велика вероятность того, что клуб выдвинет кандидатуру Прядкина, — цитирует Федуна ТАСС.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев заявил, что на перевыборах президента РПЛ появится альтернатива Прядкину, писал NEWS.ru.