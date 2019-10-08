Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак», который состоялся 8 октября, не обсуждал кандидатуру нового главного тренера команды.
Член совета директоров Андрей Федун рассказал, что на совете обсуждались другие темы.
Кандидатуру главного тренера сегодня (8 октября. — News.ru) мы не обсуждали, — сказал Федун
Sport24.
Бывший тренер «красно-белых» Олег Кононов после поражения от «Оренбурга» со счётом 1:2 подал заявление об увольнении с поста главного тренера команды.
Ранее СМИ сообщали, что новым главным тренером «Спартака» станет Доменико Тедеско, писал News.ru.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен