Андрей Федун Андрей Федун Фото: spartak.com

Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак», который состоялся 8 октября, не обсуждал кандидатуру нового главного тренера команды.

Член совета директоров Андрей Федун рассказал, что на совете обсуждались другие темы.

Кандидатуру главного тренера сегодня (8 октября. — News.ru) мы не обсуждали, — сказал Федун Sport24.

Бывший тренер «красно-белых» Олег Кононов после поражения от «Оренбурга» со счётом 1:2 подал заявление об увольнении с поста главного тренера команды.

Ранее СМИ сообщали, что новым главным тренером «Спартака» станет Доменико Тедеско, писал News.ru.

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