Федун одобрил приглашение иностранных арбитров в качестве видеоассистентов

https://static.news.ru/photo/433244d6-dafd-11ea-b82f-fa163e074e61_660.jpg Леонид Федун Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Президент московского ФК «Спартак» Леонид Федун поддержал инициативу по поводу приглашения на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) иностранных судей в качестве видеоассистентов рефери (VAR).

Безусловно, приглашение иностранцев на VAR является необходимым условием восстановления доверия к системе. При этом судьи могут находиться в студии в любой точке мира, — рассказал Федун в беседе с ТАСС.

В минувшее воскресенье, 9 августа, в матче первого тура РПЛ «Спартак» в Москве на «Открытие-Арене» сыграл вничью с «Сочи» (2:2). Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота хозяев поля, второй — в концовке встречи. На VAR в этой игре работали москвичи Алексей Еськов (видеоассистент) и Тихон Калугин (помощник видеоассистента). Во втором туре красно-белым 14 августа предстоит дома сыграть с «Ахматом». Начало игры намечено на 20:00 мск.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Российского футбольного союза Александр Дюков отговорил Леонида Федуна снимать «Спартак» с чемпионата России.

Так, в ночь на 10 августа Дюков и Федун провели разговор, в ходе которого последний выразил возмущение судейскими решениями в матче «Спартак» — «Сочи».

В частности, президент «Спартака» в ходе беседы пожаловался, что судьи намеренно ошибаются в матчах с участием «красно-белых».