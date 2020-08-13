Фанаты «Торпедо» призвали Игнашевича оставить пост главного тренера

https://static.news.ru/photo/f484c1d2-ddaf-11ea-8fe8-fa163e074e61_660.jpg Сергей Игнашевич Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Фанаты московского «Торпедо» из-за неудачного старта команды в нынешнем розыгрыше Футбольной национальной лиги (ФНЛ) призвали уйти в отставку главного тренера клуба Сергея Игнашевича. По их мнению, наставник должен «поступить по-мужски».

На пресс-конференции вы расскажете, что по статистике мы были лучше всех, но это не игра в футбольный менеджер на компьютере, — говорится в заявлении объединения «Запад-5» в Instagram.

На старте нового сезона «торпедовцы» пока не выиграли ни одного из трёх матчей. В последнем туре на своём поле они не смогли обыграть новичка ФНЛ тольяттинский «Акрон» (1:1). В активе команды всего два очка, а последняя победа была одержана «Торпедо» ещё в ноябре прошлого года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что болельщики столичного футбольного клуба «Торпедо» попрощались со стадионом имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице, закрывавшимся на реконструкцию. 26 июля футбольный клуб организовал для своих фанатов специальную программу на территории стадиона, в рамках которой были организованы фотовыставки, посвящённые истории «Торпедо», а также концерт.