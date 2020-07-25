Болельщики ФК «Торпедо» попрощались на время со стадионом им. Стрельцова

https://static.news.ru/photo/2998e612-cf52-11ea-8069-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Болельщики столичного футбольного клуба «Торпедо» попрощались со стадионом имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице, закрывающимся на реконструкцию.

26 июля футбольный клуб организовал для своих фанатов специальную программу на территории стадиона, в рамках которой были организованы фотовыставки, посвящённые истории «Торпедо», а также концерт, прошедший на беговой дорожке, и автограф-сессия с действующими игроками команды Артемом Самсоновым, Александром Рязанцевым, Андреем Ляхом, Иваном Сергеевым и Сергеем Шустиковым.

Кроме того, болельщикам предоставили возможность попасть в раздевалку футболистов, а также забрать по креслу со стадиона. Всего в церемонии прощания приняли участие более тысячи человек.

Работы по строительству на территории спорткомплекса начались в 2020 году. Завершение реконструкции намечено на 2024 год. К моменту завершения строительства стадиона, построенного в 1959 году «Торпедо» отметит своё столетие. Команда продолжит тренироваться на стадионе имени Стрельцова до 15 сентября. Домашние матчи «Торпедо» будет проводить на арене в Лужниках, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент футбольного клуба «Торпедо» Денис Маслов сообщил, что клуб рассматривает возможность отпускать игроков пить пиво с болельщиками на стадионе после проведения матчей.