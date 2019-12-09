https://static.news.ru/photo/b2ea83f0-19f7-11ea-bb27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Зрители футбольного матча «Спартак» — «Ростов» в секторе московской команды устроили драку.

Инцидент произошёл на 30-й минуте игры, передаёт «Спорт-Экспресс». Потасовка произошла, когда болельщики «красно-белых» начали покидать стадион в знак солидарности с задержанными в Санкт-Петербурге.

Акцию протеста в виде ухода с трибун предложило фанатское объединение «Спартака» «Фратрия». Представители фан-движения заявили, что произвол правоохранительных органов касается всех, независимо от клубных пристрастий, писал NEWS.ru.

Болельщики московского клуба были задержаны перед матчем 18-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:1). Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга назначил наказание в виде административного ареста на срок 15 суток фанатам московского «Спартака» за мелкое хулиганство. «Фратрия» считает, что правоохранители таким образом мстят за оскорбительные кричалки в адрес форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.

Ранее Эдгард Запашный заявил, что с помощью ОМОНа «покрошил бы» матерящихся болельщиков и «попереломал бы части тела», после чего фанаты «Спартака» обратились в СК и прокуратуру с просьбой дать правовую оценку его действиям.