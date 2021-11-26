Фанаты «Легии» напали на полицейских во время матча Лиги Европы

Болельщики польского футбольного клуба «Легия» устроили беспорядки на стадионе во время проведения матча с «Лестером» в рамках пятого тура групповой стадии Лиги Европы. Как сообщает журналист Майк Маккарти в Twitter, фанаты также устроили фаейр-шоу на трибунах.

Инцидент произошёл во втором тайме матча «Лестер» — «Легия», проходившем в Англии на стадионе «Кинг Пауэр». Болельщики польской команды зажгли файеры, после чего попытались прорваться на сектор с фанатами англичан. Также они ввязались в драку с полицейскими, которые пытались предотвратить столкновение между группами поддержки.

Матч «Лестер» — «Легия» завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев. В их составе по голу на свой счёт записали Патсон Дака (11-я минута), Джеймс Мэдиссон (21-я) и Онинье Ндиди (33-я). У гостей отличился Филип Младенович (26-я).

First there were flares in the away end. Now some Legia fans are attacking the police. Ugly scenes here. pic.twitter.com/DDkEU5yX4g — Mike McCarthy (@mikemccarthy) November 25, 2021

Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» потерпел разгромное поражение от римского «Лацио» на своём поле в матче пятого тура групповой стадии Лиги Европы. Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 0:3. «Железнодорожники» не смогли одержать победу в 16 встречах еврокубков подряд.