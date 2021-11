Фанаты «Легии» напали на полицейских во время матча Лиги Европы

Инцидент произошёл во втором тайме матча «Лестер» — «Легия», проходившем в Англии на стадионе «Кинг Пауэр». Болельщики польской команды зажгли файеры, после чего попытались прорваться на сектор с фанатами англичан. Также они ввязались в драку с полицейскими, которые пытались предотвратить столкновение между группами поддержки.

Матч «Лестер» — «Легия» завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев. В их составе по голу на свой счёт записали Патсон Дака (11-я минута), Джеймс Мэдиссон (21-я) и Онинье Ндиди (33-я). У гостей отличился Филип Младенович (26-я).