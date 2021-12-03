Фанаты ЦСКА признали неправоту, когда назвали руководство клуба лицемерами

Фанаты ЦСКА выступили с заявлением, в котором оправдались за собственные слова в адрес руководства клуба. Они признали, что были неправы, когда назвали руководителей трусами и лицемерами. Текст заявления приводит Telegram-канал «Люди в чёрном».

Признаём, что в понедельник мы выпустили заявление на эмоциях, не разобравшись в ситуации, и были неправы в высказываниях в адрес руководства ПФК ЦСКА. Находясь на закрытой трибуне, в автозаках и отделах, мы очутились в информационном вакууме. В эти минуты клуб находился в контакте с полицией и сумел оказать содействие освобождению с трибуны хотя бы несовершеннолетних и женщин, — говорится в заявлении.

Планировалось, что фанаты ЦСКА проведут акцию протеста во время матча с «Крыльями Советов», но теперь эта акция может быть отменена.

28 ноября матч 16-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Зенитом» завершился победой гостей со счётом 2:0. В концовке матча болельщики ЦСКА устроили масштабное фаер-шоу, на что отреагировали сотрудники полиции, заблокировавшие фанатов на трибунах «ВЭБ Арены». Впоследствии болельщиков стали группами выводить со стадиона, задержали более 400 человек. Остальные пробыли на трибунах до полуночи и позже.