Фанаты ЦСКА проведут акцию протеста во время матча с «Крыльями Советов»

Фанатское объединение московского футбольного клуба ЦСКА «Люди в чёрном» заявило, что его представители покинут гостевой сектор стадиона во время матча 17-го тура чемпионата России по футболу с «Крыльями Советов». Встреча состоится 4 декабря в Самаре на стадионе «Солидарность Арена». Об этом сообщается в Telegram-канале объединения.

Армейцы! В свете событий, произошедших после домашнего матча с «Зенитом», фанатами ЦСКА было принято решение покинуть гостевой сектор на предстоящем выезде в Самаре, когда на табло будет 19 минут и 11 секунд! Это станет нашим протестом против произвола правоохранительных органов по отношению к фанатам, — говорится в заявлении.

При этом фанатское объединение попросило болельщиков ЦСКА с пониманием отнестись к подобному решению и заявило, что благодарит всех поклонников клуба, которые поступят таким же образом и покинут арену.

В концовке матча болельщики ЦСКА устроили масштабное фаер-шоу, на что отреагировали сотрудники полиции, заблокировавшие фанатов на трибунах «ВЭБ Арены». Впоследствии болельщиков стали группами выводить со стадиона, некоторых задерживали.

Матч 16-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Зенитом» завершился победой гостей со счётом 2:0. На 34-й минуте счёт открыл полузащитник санкт-петербуржцев Клаудиньо, а на 94-й преимущество действующих чемпионов удвоил Андрей Мостовой.

Ранее «Люди в чёрном» в жёсткой форме раскритиковали поведение руководства клуба в ситуации с задержаниями фанатов на матче с «Зенитом» и назвали его лицемерными трусами и предателями. Также болельщики посчитали беспределом действия правоохранительных органов, более трёх часов державших людей на холоде после финального свистка.