«Лицемерные трусы»: фанаты ЦСКА отреагировали на массовые задержания

Объединение активных болельщиков ЦСКА «Люди в чёрном» в жёсткой форме раскритиковало поведение руководства клуба в ситуации с задержаниями фанатов на матче с «Зенитом» и назвало его лицемерными трусами и предателями. Также болельщики посчитали беспределом действия правоохранительных органов, более трёх часов державших людей на холоде после финального свистка. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале группы.

Про беспредел со стороны правоохранительных органов за последние сутки сказано столько, что цитировать коллег по цеху или медиа уже нет никакого желания. Курс на выживание фанатов со стадионов был выбран не одно десятилетие назад, и каждый новый виток репрессий может только возмущать — но никак не удивлять. <...> Весь нижний ярус трибуны А оказался под арестом на холоде на 3-4 часа после финального свистка, полтысячи людей были доставлены космическими экипажами по отделениям Северного округа столицы, не получая никакой поддержки — ни моральной, ни продовольственной, ни юридической, — говорится в заявлении.

Фанаты отметили, что руководство клуба самоустранилось от данной проблемы и молча наблюдало за действиями полиции. Также они назвали «позорным» официальное заявление ЦСКА, в котором не были упомянуты «полторы тысячи попавших под раздачу невиновных людей».

ЦСКА — это мы! Вы — лицемерные трусы и предатели, пытающиеся усидеть на двух стульях и не попасть в немилость к власть имущим хозяевам. Ничего, кроме презрения, от нас вы не заслуживаете, — добавили болельщики.

В концовке матча болельщики ЦСКА устроили масштабное фаер-шоу, на что отреагировали сотрудники полиции, заблокировавшие фанатов на трибунах «ВЭБ Арены». Впоследствии болельщиков стали группами выводить со стадиона, некоторых задерживали.

Матч 16-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Зенитом» завершился победой гостей со счётом 2:0. На 34-й минуте счёт открыл полузащитник санкт-петербуржцев Клаудиньо, а на 94-й преимущество действующих чемпионов удвоил Андрей Мостовой.

Ранее юрист Андрей Князев назвал неправильными и незаконными действия полиции в случае с массовыми задержаниями фанатов. Как сказал эксперт, у сотрудников правоохранительных органов не было оснований для проведения подобной акции.