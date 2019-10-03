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Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), укрепившись на шестом месте рейтинга.

Победа петербургского «Зенита» над португальской «Бенфикой» позволила набрать РФ 43,549 балла, в то время как у Португалии остались прежние 42,849 балла. Благодаря шестому месту Россия по итогам сезона сможет заявить...