Болельщики голландского футбольного клуба «Аякс» перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией» превратили фонтан на площади испанского города в ванну, полную пены.
Фанаты добавили в фонтан моющее средство и выложили видео в Интернет.
What happens when you mix Ajax fans and Valencia’s biggest fountain?— Talking LaLiga (@TalkingLaLiga)
pic.twitter.com/hXTAF4MRjS October 2, 2019
«Валенсия», за которую выступает российский атакующий полузащитник Денис Черышев, на своём поле потерпела крупное поражение от «Аякса» со счётом 0:3 (0:2).
Журналистка ответила фанатам «Наполи» на непристойное предложение, писал News.ru.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен