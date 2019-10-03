Фото: Barbara Boensch/imageBROKER.com/Global Look Press

Болельщики голландского футбольного клуба «Аякс» перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией» превратили фонтан на площади испанского города в ванну, полную пены.

Фанаты добавили в фонтан моющее средство и выложили видео в Интернет.

«Валенсия», за которую выступает российский атакующий полузащитник Денис Черышев, на своём поле потерпела крупное поражение от «Аякса» со счётом 0:3 (0:2).

Журналистка ответила фанатам «Наполи» на непристойное предложение, писал News.ru.

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