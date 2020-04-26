«Эвертон» оштрафовал игрока за вечеринку с моделями во время карантина

https://static.news.ru/photo/684afb2e-87d2-11ea-b0a0-fa163e074e61_660.jpg Мойзе Кин Фото: Giuseppe Maffia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Итальянский нападающий английского футбольного клуба «Эвертон» Мойзе Кин получил штраф в размере двухнедельной зарплаты от руководства команды за нарушение режима изоляции.

Как передаёт Daily Mail, клуб выяснил, что 20-летний форвард устроил вечеринку в своей квартире, на которую позвал девушек-моделей. Кин выложил фото и видео с вечеринки в соцсети.

Руководство клуба было возмущено поступком игрока, учитывая, что «Эвертон» приложил немало усилий, помогая фанатам справиться с трудностями самоизоляции. Карло Анчелотти, главный тренер команды, отметил, что штраф в 100 тысяч фунтов стерлингов будет справедливым в сложившихся обстоятельствах.

Как сообщал NEWS.ru, игроки, тренеры, руководство и персонал «Эвертона» ушли на самоизоляцию ещё 13 марта.