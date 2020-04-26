«Эвертон» оштрафовал игрока за вечеринку с моделями во время карантина

Итальянский нападающий английского футбольного клуба «Эвертон» Мойзе Кин получил штраф в размере двухнедельной зарплаты от руководства команды за нарушение режима изоляции.
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Руководство клуба было возмущено поступком игрока, учитывая, что «Эвертон» приложил немало усилий, помогая фанатам справиться с трудностями самоизоляции. Карло Анчелотти, главный тренер команды, отметил, что штраф в 100 тысяч фунтов стерлингов будет справедливым в сложившихся обстоятельствах.
Как сообщал NEWS.ru, игроки, тренеры, руководство и персонал «Эвертона» ушли на самоизоляцию ещё 13 марта.
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