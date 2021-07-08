«Этот день я не забуду»: капитан «Реала» Серхио Рамос перешёл в ПСЖ

Французский «Пари Сен-Жермен» официально представил нового игрока команды. Им стал 35-летний Серхио Рамос, бывший капитан мадридского «Реала». Как сообщил защитник официальному сайту ПСЖ, день перехода в новый коллектив он никогда не забудет.

Новое соглашение с игроком рассчитано до 30 июня 2023 года. В команде он будет выступать под четвёртым номером. Другие детали контракта не разглашаются.

Очень рад присоединиться к ПСЖ. Это большое изменение в моей жизни, новый вызов. Этот день я не забуду никогда, — сказал Рамос.

Он добавил, что гордится стать частью амбициозного проекта.

Защитник сборной Испании защищал цвета «сливочных» на протяжении 16 лет. За годы работы в мадридском клубе он стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка страны, четырёхкратным победителем Суперкубка Испании, четырёхкратным победителем Лиги чемпионов и трёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА.

Прощаясь с бывшим клубом, он не смог сдержать слёз. Он уверен в том, что рано или поздно вернётся домой.