«Это правильно»: Денисов об отстранении российских клубов и сборной Игорь Денисов поддержал отстранение российских клубов и сборных от международных матчей

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Игорь Денисов

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Игорь Денисов в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна поддержал отстранение российских клубов и национальных команд от международных турниров. По мнению игрока, это может помочь прекращению спецоперации на Украине.

Я считаю, это правильно. Мы все причастны к этому. Это мое мнение. Надо прекратить, то, что сейчас происходит. А прекратить можно через что-то такое жёсткое по отношению к нам, — заявил Денисов.

Футболист подчеркнул, что санкции серьёзно бьют по российскому футболу. По словам Денисова, с каждым годом отстранения ситуация будет ухудшаться.

Ранее футболист высказался о спецоперации на Украине. Денисов заявил, что был готов встать на колени перед президентом России Владимиром Путиным, только чтобы тот остановил СВО.

36-летний Денисов завершил карьеру футболиста в 2019 году. Он был чемпионом России в составе «Зенита» и «Локомотива», с клубом из Санкт-Петербурга он в 2008 году стал обладателем Кубка УЕФА. В 2014–2016 годах Денисов был капитаном сборной России под руководством Фабио Капелло.