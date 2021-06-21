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Футбол

«Это была лучшая игра»: Черчесов отреагировал на поражение от Дании

00:43, 22 июня 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер сборной Росси Станислав Черчесов прокомментировал поражение национальной команде Дании со счётом 1:4. По его словам, это была «лучшая игра в плане готовности».

В плане готовности это была наша лучшая игра. Действовали так, как планировали, но они забили, а мы нет. Надо посмотреть игру и всё проанализировать. Всем болельщикам привет. Болельщик имеет право переживать, мы должны исправляться, — сказал Черчесов после игры в эфире «Матч ТВ».

Сборная России уступила команде Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу со счётом 1:4. Встреча группы В проходила в Копенгагене. 

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