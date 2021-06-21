«Это была лучшая игра»: Черчесов отреагировал на поражение от Дании

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба извинился перед болельщиками после разгромного поражения от датчан со счётом 1:4 на Евро-2020, после которого россияне упустили шанс на выход в плей-офф. В эфире «Матч ТВ» он рассказал, что сборная хотела отыграться, но вместо этого получила третий и четвёртый голы.

Хотелось бы извиниться перед страной за такое поражение. Мы все вместе проигрываем и выигрываем. Те, кто ждал этого, — наслаждайтесь. Можете нас материть, костерить <...> Мы справлялись с длинными забросами....