«Это была лучшая игра»: Черчесов отреагировал на поражение от Дании

Главный тренер сборной Росси Станислав Черчесов прокомментировал поражение национальной команде Дании со счётом 1:4. По его словам, это была «лучшая игра в плане готовности».
В плане готовности это была наша лучшая игра. Действовали так, как планировали, но они забили, а мы нет. Надо посмотреть игру и всё проанализировать. Всем болельщикам привет. Болельщик имеет право переживать, мы должны исправляться, — сказал Черчесов после игры в эфире «Матч ТВ».
Сборная России уступила команде Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу со счётом 1:4. Встреча группы В проходила в Копенгагене.