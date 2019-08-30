https://static.news.ru/photo/800a75a2-cc1e-11e9-af3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: fifa.com

Официальная эмблема чемпионата мира по футболу 2022 года появится на зданиях по всему миру 3 сентября.

Официальная эмблема чемпионата мира в Катаре 2022 года будет представлена в цифровом формате на всех платформах Высшего комитета по проектам и наследию и ФИФА, а также на гигантских экранах и знаковых зданиях по всему миру во вторник в 20:22 по дохийскому времени, — сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оргкомитета турнира.

В столице России эмблему представят на доме № 2 на Новом Арбате в 20:22 по московскому времени.

Как писал News.ru, организационный комитет «Катар-2022» совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА) продолжают готовиться к проведению чемпионата мира по футболу, несмотря на слухи о переносе турнира в другую страну.

Ранее сообщалось, что экс-глава УЕФА, трёхкратный обладатель «Золотого мяча» Мишель Платини подозревается в участии в коррупционных схемах. В частности, речь идёт о коррупции вокруг предстоящего чемпионата мира — 2022 в Катаре, за который, как признавался в 2010 году сам Платини, он проголосовал.