Футбольный эксперт усомнился в эффективности реформы РФС

Предложенная Российским футбольным союзом (РФС) реформа с делением клубов РПЛ на группы сомнительна. Так заявил «360» футбольный эксперт Борис Раппопорт.

По мнению эксперта, сейчас в стране недостаточное количество профессиональных команд. Раппопорт отметил, что в Премьер-лиге должны играть команды, которые могут создавать конкуренцию, однако их и 16 наберётся с трудом. При этом, чтобы была реальная борьба, между собой должны соревноваться сильные противники.

Я понимаю, что РФС нацелен на то, чтобы увеличить борьбу, но её надо поднимать по-другому, — сказал Раппопорт.

Он добавил, что российскому футболу требуются изменения, однако такая клубная реформа РФС не поднимет уровень российских турниров.

Как сообщалось, РФС разработал проект «реформы клубного футбола». Согласно проекту, РПЛ предлагается проводить по схеме «осень — весна» с участием 16 клубов. В осеннем этапе будет 24 тура, набранные командами в нём очки будут делить пополам. Во втором этапе команды поделят на первую шестёрку, которая будет в два круга бороться за чемпионство, а остальные клубы будут отстаивать право остаться в РПЛ.

Также реформа затронет и другие турниры. Между Футбольной национальной лигой (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лигой (ФНЛ-2) появится ещё одна — Новая лига.

Ранее стало известно, что 8 июля РФС расторг контракт с главным тренером сборной по футболу Станиславом Черчесовым.