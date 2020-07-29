Экс-полузащитник «Зенита» Олег Шатов перешёл в «Рубин»

https://static.news.ru/photo/58de74d2-d1be-11ea-9629-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Олег Шатов перешёл в казанский футбольный клуб «Рубин».

Соглашение с футболистом рассчитано на два года с возможностью продления ещё на один сезон, уточняет пресс-служба клуба.

Олег будет выступать в нашей команде под номером 20. Добро пожаловать! — следует из сообщения «Рубина».

Шатов покинул «Зенит» 29 июля в связи с истечением срока его контракта. В прошедшем сезоне полузащитник сыграл 20 матчей и смог отличиться тремя голами и шестью результативными передачами. В целом в составе петербургского клуба Шатов провёл 200 матчей, забил 31 мяч и отдал 44 результативные передачи.

Известно, что Шатов начинал профессиональную карьеру в мини-футбольном клубе «ВИЗ-Синара». В 2007-м перешёл в «Урал», где провёл более 100 матчей, признавался лучшим игроком клубам по итогам 2010 года.

В 2012-м перебрался в «Анжи» (Махачкала), где стал бронзовым призёром чемпионата РФ. Шатов также выступал на чемпионатах мира и Европы в составе национальной сборной РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что «Зенит» попрощался с сербским защитником Браниславом Ивановичем. Контракт со спортсменом истекает 31 июля 2020 года, после чего он покинет расположение «сине-бело-голубых». Очевидно, что с приходом Деяна Ловрена из «Ливерпуля» балканец на фланге будет не нужен.