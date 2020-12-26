Экс-игрок сборной Украины считает дикостью отказ от пива после матчей

https://static.news.ru/photo/b7e75922-48cd-11eb-960d-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Бывший футболист киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артём Милевский рассказал, что любит попить пива после матчей.

Отвечая на вопрос об отличиях нынешнего поколения игроков, спортсмен отметил, что они не пьют и потому с ними неинтересно.

После игры я не знаю, как люди могут не посидеть, не попить пивка с пацанами. Не знаю... Для меня это вообще дико, — поделился Милевский.

При этом он подчеркнул, что футболисты не употребляют алкоголь за два-три дня до игры.

Нынешняя молодёжь — что они делают после игры? Водичка, и всё? — добавил игрок в эфире канала Espreso.TV на YouTube.

Также Милевский во время блиц-опроса рассказал, что пиву предпочитает виски.

Милевский представлял киевское «Динамо», хорватский «Хайдук», российский «Тосно», а также «Динамо» из Бреста. Он забил восемь голов в 50 матчах за сборную Украины. Нападающего не призывали в национальную команду с 2012 года. Недавно игрок подписал контракт с клубом Украинской премьер-лиги (УПЛ) «Минай» из Закарпатья.

Как писал NEWS.ru, ранее вратарь и капитан футбольного ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о музыкальных предпочтениях россиян после употребления ими алкогольных напитков.