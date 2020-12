Экс-игрок сборной Украины считает дикостью отказ от пива после матчей

Фото: pixabay.com

Казанский «Рубин» выпустил новогодний ролик, в котором приняли участие игроки и штаб команды. Главный тренер Леонид Слуцкий открыл выступление.

Заглавную песню All I want for Christmas is you исполнил наставник казанцев Леонид Слуцкий. В съёмках ролика также приняли участие футболисты «Рубина». Нападающий Иван Игнатьев надел костюм новогодней ёлки, полузащитник...