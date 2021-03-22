Экс-игрок ЦСКА: нужно было назначать Овчинникова после побега Гончаренко

https://static.news.ru/photo/8455ea7e-8b21-11eb-b366-96000091f725_660.jpg Виктор Гончаренко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпион России в составе футбольного ЦСКА Андрей Соломатин прокомментировал отставку Виктора Гончаренко с поста главного тренера московской команды.

Я думаю, с Гончаренко нужно было попрощаться раньше. После того побега в Беларусь (в июне 2020-го после поражения от «Зенита» со счётом 0:4 тренер написал заявление об уходе и уехал в Белоруссию. — NEWS.ru) надо было назначить Сергея Ивановича Овчинникова. Результаты команды в последних двух сезонах, особенно в еврокубках, намекали на то, что что-то идёт не так, — сказал Соломатин в разговоре с NEWS.ru.

Соломатин считает, что руководство ЦСКА правильно поступило, не дав доработать Гончаренко до конца сезона.

Пауза, вызванная играми за сборную, потом два матча с не самыми сильными соперниками —думаю, сейчас подходящее время, чтобы сменить тренера. Больше тянуть не было смысла, нужно было как можно скорее что-то решить. Любой тренер, даже Ивица Олич, придаст свежий импульс, который поможет команде в оставшихся матчах одолеть соперников, — отметил Соломатин.

По мнению Соломатина, результаты ЦСКА будут складываться из работы всего тренерского штаба хорватского специалиста.

Многое будет зависеть от того, кто будет помогать Ивицу Оличу в ЦСКА. Даже великий сэр Алекс Фергюсон приезжал на тренировки и смотрел на них со стороны, а за рабочий процесс отвечали помощники. Он полностью им доверял, — заключил он.

Гончаренко руководил ЦСКА с 2016 года. Под руководством белорусского специалиста «армейцы» дважды становились серебряными призёрами чемпионата России и обладателями Суперкубка России в 2018 году.

Ранее NEWS.ru писал, что московский ЦСКА назначил бывшего форварда клуба Ивицу Олича новым главным тренером. Об этом сообщает портал «Чемпионат.com». Ивица Олич выступал за ЦСКА в 2003–2006 годах, он забил за клуб 41 мяч в 112 матчах и трижды становился чемпионом России.