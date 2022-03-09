Экс-генсек РФС оценил отстранение российской сборной по футболу от турниров

Российский футбольный союз (РФС) правильно бьётся за допуск россиян на чемпионат мира по футболу, заявил бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьёв, сообщает EADaily. А к решению ФИФА и УЕФА отстранить команду от международных турниров можно относиться по-разному, считает он. Для кого-то оно кажется верным, но для российской стороны — нет.

В условиях, в которых сейчас живёт мир и Россия, данное решение будет вызывать разные точки зрения. У каждой стороны своя правда, у всех своя логика, поэтому очень трудно на данный момент сбалансировать интересы. Со стороны УЕФА, ФИФА, поляков и многих других это решение правильное, но с позиции России и Белоруссии данное решение неверное. <...> Конечно, РФС абсолютно правильно делает, что подаёт в CAS апелляцию, что борется до конца за то, чтобы Россия стала участницей такого форума, как чемпионат мира, — сказал Воробьёв.

Вероятность того, что российские футболисты всё же попадут на турнир в Катар, он оценил крайне низко.

Ранее Международная федерация футбола официально отстранила сборную России от участия в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре. Таким образом, сборная Польши автоматически вышла в финал квалификации, где сыграет с победителем пары Чехия — Швеция.