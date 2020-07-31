Экс-генеральный директор «Химок» прокомментировал увольнение Юрана

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Главный тренер футбольной команды «Чайка» Магомед Адиев назвал произволом обыски на административных объектах клуба, в том числе и в главном офисе. Он заявил, что не верит в участие спортсменов в договорных матчах.

По его словам, клуб является максимально прозрачным, однако происходящее может негативно отразиться на финансовом положении команды. Такой клуб и такого президента нужно стараться поддерживать, чтобы больше людей из бизнеса было...