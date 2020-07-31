Экс-генеральный директор «Химок» прокомментировал увольнение Юрана

Бывший генеральный директор Василий Иванов поделился своим мнением по поводу увольнение Сергея Юрана с поста главного тренера футбольного клуба «Химки».
Для меня это новость. Я два дня не работаю в команде, поэтому мне сложно что-то комментировать, — сказал бывший управленец в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.
По итогам сезона-2019/2020 «Химки» вышли в Российскую Премьер-Лигу, заняв второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.
Ранее NEWS.ru писал, что министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что генеральный директор футбольного клуба «Химки» Василий Иванов покинет свою должность. На его должность пришёл Александр Зайцев.
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