Экс-гендиректор «Кубани» заявил о махинациях «Спартака» при переходе Попова

https://static.news.ru/photo/167d2c1c-860c-11ea-99ad-fa163e074e61_660.jpg Евгений Муравьёв Фото: fans_fckuban/vk.com

Бывший генеральный директор футбольного клуба «Кубань» Евгений Муравьёв рассказал подробности трансферной сделки нападающего Ласина Траоре в дагестанский «Анжи» в 2012 году.

Его купили, насколько я помню, за четыре миллиона евро, отдали в «Анжи» за два — столько дошло до кассы «Кубани». В 10 раз меньше, чем реальная сумма сделки, — сказал Муравьёв в эфире телеканала «Матч ТВ».

Кроме того, он также рассказал подробности перехода полузащитника Ивелина Попова в московский «Спартак» летом 2015 года.

В некоторых жила надежда, что Попов уйдёт по схожей схеме, а я продал его в открытую, за шесть миллионов. Даже когда «Спартак» предлагал увести в тень половину суммы, ответил: «Исключено, у нас нечем закрывать зарплатную ведомость, в бюджете прореха», — заключил он.

Болгарский полузащитник выступал за московский клуб в период с 2015 по 2018 год. С 2019-го 32-летний хавбек защищает цвета «Ростова».

После 22 туров Российской премьер-лиги «Ростов» занимает четвёртое место с 38 очками (11 побед, пять ничьих, шесть поражений). Столичный «Спартак» расположился на восьмом месте в турнирной таблице с 28 очками в активе (восемь побед, четыре ничьих, 10 поражений). На данный момент чемпионат России по футболу приостановлен из-за пандемии инфекции коронавируса.

Вратарь футбольного клуба «Зенит» Андрей Лунёв признался о мечте играть в европейском чемпионате, ранее писал NEWS.ru.