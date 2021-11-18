Экс-футболист «Крыльев Советов» умер в возрасте 42 лет

Бывший полузащитник «Крылья Советов» Денис Ковба скончался на 43-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе самарского футбольного клуба, выразив поддержку родным и близким спортсмена. По словам бывшей супруги, в последнее время Ковба находился в реанимации с коронавирусной инфекцией.

Футбольный клуб «Крылья Советов» приносит глубокие соболезнования родным и близким Дениса Ковбы. Мы скорбим вместе с вами, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Неделю назад бывшая жена Ковбы Надежда сообщили, что известный в прошлом футболист находится в реанимации с коронавирусной инфекцией. По её словам, спортсмен переносил болезнь в тяжёлой форме.

Ковба родился 6 сентября 1979 года в Витебске. Известен по выступлениям за белорусский «Локомотив», украинские «Звезда» и «Александрия», а также чешскую «Спарту». В России защищал цвета «Крыльев Советов», за которые в общей сложности провёл 260 матчей, забил восемь мячей и отдал десять результативных передач.

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