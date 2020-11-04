Экс-арбитр Хусаинов раскритиковал судью матча «СКА-Хабаровск» — «Рубин»

https://static.news.ru/photo/70ca2fd2-1ea8-11eb-a81d-fa163e074e61_660.jpg Сергей Хусаинов Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Работа судей в матче Кубка России по футболу между «СКА-Хабаровском» и казанским «Рубином» было непрофессиональным. Такое мнение высказал бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов.

Матч, который прошёл в среду 4 ноября в Хабаровске, завершился победой хозяев со счётом 1:0. Наиболее скандальный эпизод произошёл в первом тайме, когда полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич в борьбе с игроком хабаровчан Владиславом Брагиным получил удар локтем в лицо. Йевтич потерял сознание.

Игрок был заменён. Позднее стало известно, что у него диагностирован перелом носа и сотрясение мозга. Но больше всего вопросов оставило решение главного судьи Павла Шадыханова наказать Брагина лишь жёлтой карточкой. Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча саркастически заявил, что Йевтич должен был умереть на поле, чтобы Брагина удалили.

Имело место быть грубейшее нарушение правил игры в единоборстве за верховой мяч. Футболист, который нанёс удар, не играл в мяч, а играл в соперника. Это агрессивное нападение, здесь тысячепроцентная красная карточка. В связи с этим возникает вопрос, каким образом и как на матче профессиональных команд появился арбитр столь низкой квалификации, — приводит слова Хусаинова РИА Новости.

Бывший арбитр заявил, что матч судил случайный человек, который не только не разбирается в футболе, но и неквалифицированными действиями подвергает жизни и здоровье игроков опасности. Стоит заметить, что, в конечном итоге, «СКА-Хабаровск» остался в меньшинстве — в конце второго тайма вторую жёлтую карточку получил защитник Григорий Труфанов. Но за пять минут до этого Рамазан Гаджимурадов забил мяч, который оказался для хозяев победным. За 10 минут численного большинства уставшие игроки «Рубина» уже не смогли переломить ситуацию.

Как писал NEWS.ru, благодаря этой победе, «СКА-Хабаровск» стал последним участником 1/8 финала Кубка России. В играх на вылет также примут участие «Спартак» (Москва), «Арсенал» (Тула), «Урал» (Екатеринбург), «Химки», «Уфа», «Сочи», «Тамбов», «Крылья Советов» (Самара, представляет ФНЛ), «Ахмат» (Грозный), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Локомотив», ЦСКА, «Динамо» (все — Москва).