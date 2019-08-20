Глава департамента судейства и инспектирования (ДСИ) Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал самые горячие эпизоды, связанные с работой арбитров в матчах шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

Об удалении Уциева в начале матча «Зенит» — «Ахмат»

Егоров рассказал, что руководство футбольного клуба «Ахмат» написало в Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС письмо с просьбой отменить красную карточку, показанную капитану команды Ризвану Уциеву на седьмой минуте встречи. А поскольку очередное заседание КДК запланировано на среду, по мнению Егорова, с его стороны было бы некрасиво навязывать членам комитета мнение со стороны. Но затем глава ДСИ всё же высказал мнение, что если арбитр Алексей Матюнин посчитал в данной ситуации, что следует показать красную карточку, то он поступил абсолютно правильно.

Никаких преимуществ одной из сторон в этой ситуации быть не может. Тем более что свисток арбитр дал сразу, как увидел фол. На повторе видно, что Андрей Семёнов (защитник «Ахмата». — News.ru) и Артём Дзюба (нападающий «Зенита». — News.ru) остановились. Возможно, Сердар Азмун (ещё один форвард питерцев. — News.ru) не услышал свистка, подхватил мяч и отправил его в ворота. В этой ситуации Азмун гипотетически мог промахнуться, если бы игра была продолжена. Мяч ушёл бы мимо ворот, и это была бы не перспективная атака, но уже и не удаление. Поэтому в итоге арбитр поступил правильно, — разъяснил Егоров.

О судействе Матюнина в матче «Зенит» — «Ахмат»

Как полагает Егоров, арбитр матча в Петербурге, возможно, слегка расслабился, подумав, что игра явного фаворита, получившего численное преимущество, против середняка не будет слишком сложной. В результате были моменты, когда судьи принимали достаточно спорные решения. Что касается вспышки эмоций в конце игры, очевидно, что игроки одной команды были недовольны, что другая затягивает время. Но если такие ситуации происходят, это остаётся, по мнению Егорова, на совести арбитра, потому что именно он должен управлять всем процессом: поведением команд, их игрой, отношением к игре.

Ещё всех всколыхнуло, что арбитром было добавлено четыре минуты, полторы из которых команды не играли. Я после игры говорил с Матюниным, и он сказал, что увидел воинственный настрой команд по отношению друг к другу, и посчитал, что не стоит продолжать игру, так как компенсированное время вышло. И, чтобы не было дальнейших конфронтаций, дал финальный свисток, — рассказал Егоров.

Александр Егоров Maksim Konstantinov/Global Look Press

Об отменённом голе Ригони

Глава ДСИ признался, что ему трудно объяснить эту ситуацию с точки зрения ассистента главного арбитра. Дмитрий Сафьянов — достаточно опытный лайнсмен, к нему по работе не было никаких нареканий. Эпизод с голом зенитовца Эмилиано Ригони, отменённым из-за офсайда, руководство судейского корпуса считает легко тренируемым, и в подобных ситуациях ассистент арбитра премьер-лиги должен разбираться без проблем.

Для нас это очень больная ошибка, потому что ситуация была несложная. Для ассистента рефери этот матч получился далеко не лучшим, — отметил Егоров.

При этом он указал на два других сложных эпизода, в которых лайнсмен допустил ошибки. Так, отвечая на вопрос о том, должен ли засчитываться мяч при неверно определённом положении вне игры, Александр Егоров подчеркнул, что ключевым является момент, когда звучит свисток. Если сигнал арбитра прозвучал до того, как мяч пересёк линию ворот, гол нельзя засчитывать. Он также добавил, что в эпизоде, когда Ригони отправлял мяч в ворота, по видеоповтору невозможно определить, в какой момент прозвучал свисток. Поэтому имеет смысл говорить лишь о том, что ассистент арбитра ошибся с фиксацией положения вне игры.

О звонке Семака после матча «Зенит» — «Ахмат»

Александр Егоров рассказал, как разрешилась скандальная ситуация с участием главного тренера «Зенита» Сергея Семака, бросившего в адрес судейской бригады Матюнина фразу: «Нечего с этими козлами разговаривать!»

Я говорил с Сергеем Семаком (главный тренер «Зенита». — News.ru) после того, как было опубликовано в Инстаграме его публичное извинение. Он извинился перед нами и попросил, чтобы я от его имени извинился перед Алексеем Матюниным, поскольку у него нет номера телефона Алексея, — рассказал Егоров.

О дерби «Спартак» — ЦСКА

Сначала Егоров назвал дерби рядовым матчем, одним из 240 матчей чемпионата. Но затем в оценках главы ДСИ РФС стали всё чаще встречаться яркие эпитеты и комплименты в адрес московского рефери Сергея Карасёва, судившего эту игру на «Открытие Арене».

Сергей Булкин/News.ru

Такие дерби — это как вишенка на торте. Снять её и скушать — самый судейский кайф. Сергей провёл вчера одну из самых лучших игр в своей карьере. Дерби прошло с минимальным количеством карточек. Судья дал побороться. Команды это приняли, классно играли. Мы вчера смотрели суперский футбол. Всё было: и фаеры жгли, и борьба, и несчастный случай. Для нас это глоток свежего воздуха, отправная точка в дальнейший чемпионат с минимальным количеством вопросов к судейству. Мы очень довольны этой игрой. Так же, как и сыгранной накануне встречей «Динамо» с «Локомотивом», — констатировал Егоров.

Об отсутствии претензий ЦСКА по второму голу «Спартака»

Руководитель судейского корпуса подчеркнул, что от ЦСКА не было никаких писем по поводу второго гола «Спартака», забитого после длительной паузы, вызванной густой дымовой завесой, которую, кстати, устроили «армейские» же болельщики.