https://static.news.ru/photo/28e5a022-c209-11e9-b943-fa163e074e61_660.jpgФото: Aleksandr Kulebyakin/Global Look Press
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Алексей Егоров дал комментарий относительно критики форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес арбитра матча против «Ахмата» Алексея Матюнина.
Понятно, что эмоции после игры вылились в такую реплику. Мы все знаем, какой Дзюба эмоциональный человек. Возможно, были основания для недовольства. Но призываю, что нужно уважительнее относиться друг к другу, — высказался Егоров в эфире спортивного телеканала «Матч ТВ».
Как писал News.ru ранее, нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе грозит дисквалификация за критику после встречи с «Ахматом» в шестом туре Российской премьер-лиги.