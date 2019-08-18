Фото: Aleksandr Kulebyakin/Global Look Press

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение в матче против «Локомотива» со счётом 1:2 в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Мне понравилось, как мы начали играть, как действовали. Не понравились индивидуальные ошибки. Опытные игроки не должны их допускать. «Динамо» обладает качественными футболистами, но первый гол мы себе привезли, — передаёт...