Дзюба заявил, что в России наблюдается проблема с культурой «боления»

Форвард «Зенита» Артём Дзюба считает, что в России наблюдается проблема с культурой «боления».
По его словам, «это очень странная черта, когда люди принижают свои клубы».
У нас, к сожалению, большая проблема с культурой боления. Мы не умеем переживать за своих, радуемся поражениям, — отметил Дзюба, слова которого приводит «Матч ТВ».
Футболист также добавил, что по его мнению, «любой адекватный человек болеет за российскую команду, выступающую в Европе».
Ранее NEWS.ru писал, что болельщики «Зенита» устроили перформанс в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против «Лацио».
Так, фанаты вывесили на трибунах огромный баннер с колоритными персонажами Петербурга.