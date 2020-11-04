Дзюба заявил, что в России наблюдается проблема с культурой «боления»

https://static.news.ru/photo/1d98ce3e-1ed2-11eb-a5ac-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Форвард «Зенита» Артём Дзюба считает, что в России наблюдается проблема с культурой «боления».

По его словам, «это очень странная черта, когда люди принижают свои клубы».

У нас, к сожалению, большая проблема с культурой боления. Мы не умеем переживать за своих, радуемся поражениям, — отметил Дзюба, слова которого приводит «Матч ТВ».

Футболист также добавил, что по его мнению, «любой адекватный человек болеет за российскую команду, выступающую в Европе».

Ранее NEWS.ru писал, что болельщики «Зенита» устроили перформанс в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против «Лацио».

Так, фанаты вывесили на трибунах огромный баннер с колоритными персонажами Петербурга.