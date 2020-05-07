Дзюба попал в список лучших футболистов с истекающими контрактами

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба оказался в списке 25 лучших футболистов с истекающими контрактами.
По версии британского портала
Список возглавил 34-летний полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва, на втором месте оказался нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани. Тройку лучших замкнул форвард «Наполи» Дрис Мертенс.
Специалисты портала считают, что составленный список поможет сэкономить время на проведение собственных исследований.
Ранее Артём Дзюба сыграл два матча в FIFA 2020 с пятой ракеткой мира по теннису Даниилом Медведевым и уступил, писал NEWS.ru.
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