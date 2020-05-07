Дзюба попал в список лучших футболистов с истекающими контрактами

https://static.news.ru/photo/82da76e6-902d-11ea-893e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба оказался в списке 25 лучших футболистов с истекающими контрактами.

По версии британского портала 90 min , капитан сборной России заслуживает 15-е место, котируясь выше, чем, например, защитник «Ливерпуля» Натаниэл Клайн (17-е место). Кроме того, на 23-й позиции расположился Роберт Мак, ещё один игрок, ранее выступающий за петербургский коллектив, но находящийся без клуба на данный момент.

Список возглавил 34-летний полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва, на втором месте оказался нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани. Тройку лучших замкнул форвард «Наполи» Дрис Мертенс.

Специалисты портала считают, что составленный список поможет сэкономить время на проведение собственных исследований.

Ранее Артём Дзюба сыграл два матча в FIFA 2020 с пятой ракеткой мира по теннису Даниилом Медведевым и уступил, писал NEWS.ru.