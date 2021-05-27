Джикия рассказал, как в Грузии восприняли его решение выступать за Россию

https://static.news.ru/photo/0e021ff2-bee6-11eb-9c4c-96000091f725_660.jpg Георгий Джикия Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Защитник сборной России и «Спартака» Георгий Джикия вспомнил, как в Грузии отнеслись к его решению играть за национальную команду России. Слова футболиста приводит «Спорт-Экспресс».

Футболист рассказал, что его звали играть за грузинскую сборную в 2016 году и он даже вёл переговоры с федерацией на этот счёт. По словам защитника, в Грузии много писали про это событие: были те, кто поддерживал, и те, кто критиковал.

Некоторые писали: «Продал родину, выбрал деньги». Начали приплетать лимит в РПЛ, говорить, что я из-за этого так поступил. Спокойно к этому относился. Родители тоже приняли мой выбор, — сказал Джикия.

С 2017 года Георгий Джикия выступает за московский «Спартак» и сборную России. В составе «красно-белых» стал чемпионом страны в сезоне-2016/17.

Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан объявил об уходе из клуба.