https://static.news.ru/photo/b2695ac0-4c0e-11ea-bdf6-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин и Павел Мамаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Капитан московского «Спартака» и защитник сборной России по футболу Георгий Джикия рассказал, что будет рад возвращению в национальную команду нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева к чемпионату Европы-2020.

Если они попадут в команду, мне будет приятно. Ребята — отличные. И Паша, и Саша. Мамаев в полном порядке! Как будто вообще ничего не пропускал. Немного обидно сейчас за Сашу. Хочется, чтобы всё наладилось, и он уже побыстрее играл, — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

Ранее «Спартак» обыграл сербский «Партизан» со счётом 3:2 в матче международного межсезонного товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер, организованного телеканалом «Матч Премьер». Благодаря этой победе «Спартак» во второй раз стал победителем турнира в Катаре, писал NEWS.ru.