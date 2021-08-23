Дюков заявил, что РФС предложил отказаться от лимита на легионеров

Президент РФС Александр Дюков в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Российский футбольный союз выступил с предложением об отказе от лимита на легионеров.

По словам Дюкова, планируется изменить подход к определению количества легионеров.

По сути, можно говорить об отказе от лимита на легионеров в принципе, — сказал Дюков.

Также президент РФС отметил, что нет никакой связи между успешным выступлением сборной России и лимитом на легионеров. По его словам, в 2008 году в российском чемпионате играло больше легионеров, чем сейчас, однако национальная команда выступала лучше.

На последнем чемпионате Европы сборная России по футболу заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф турнира.

Ранее сообщалось, что новый тренер сборной России Валерий Карпин назвал секрет решения проблем российского футбола.