Дюков заявил, что РФС предложил отказаться от лимита на легионеров
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
12:42, 23 августа 2021
Александр ДюковФото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
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Президент РФС Александр Дюков в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Российский футбольный союз выступил с предложением об отказе от лимита на легионеров.
По словам Дюкова, планируется изменить подход к определению количества легионеров.
По сути, можно говорить об отказе от лимита на легионеров в принципе, — сказал Дюков.
Также президент РФС отметил, что нет никакой связи между успешным выступлением сборной России и лимитом на легионеров. По его словам, в 2008 году в российском чемпионате играло больше легионеров, чем сейчас, однако национальная команда выступала лучше.
На последнем чемпионате Европы сборная России по футболу заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф турнира.
Ранее сообщалось, что новый тренер сборной России Валерий Карпин назвал секрет решения проблем российского футбола.