Дюков вошёл в состав кандидатов в исполком УЕФА

https://static.news.ru/photo/cb0dea2c-565e-11eb-8701-fa163e074e61_660.jpg Александр Дюков Фото: media.gazprom-neft.ru

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков вошёл в окончательный список кандидатов на включение в исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следует из сообщения пресс-службы организации.

На включение в исполком претендуют: Мехди Байат, Збигнев Бонек, Александр Дюков, Дэвид Гилл, Габриэле Гравина, Райнер Кох, Карл-Эрик Нильссон, Юст Шпе, Сервет Ярдымджы. В исполком выберут восемь человек.

Александр Дюков стал главой РФС 22 февраля 2019 года. С 2008 по 2017 год он являлся президентом петербургского футбольного клуба «Зенит». Выборы состоятся 20 апреля в Швейцарии.

Ранее NEWS.ru писал, что главным тренером ФК «Нефтехимик» назначили Кирилла Новикова, передаёт пресс-служба команды. До этого он являлся наставником московского «Динамо». Специалист является бывшим футболистом, мастером спорта и арбитром региональной категории. Кроме того, его отец — Александр Новиков, выступавший за «Динамо» на позиции полузащитника.

Кирилл Новиков отметил, что перед ним поставили задачу до конца текущего сезона — «выигрывать в каждом матче».