Дюков рассказал о последствиях влияния коронавируса на российский футбол

https://static.news.ru/photo/8685f400-a70c-11ea-9350-fa163e074e61_660.jpg Александр Дюков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о негативных последствиях пандемии коронавируса.

Эпидемия оказала негативное влияние на футбол в частности. Остановка профессиональных соревнований поставила клубы и лиги в неудобное положение, снизились спонсорские контракты, доходы упали более чем наполовину. Ряд региональных клубов, которые существуют не только за счёт коммерции, но и государства, уже столкнулись с сокращением финансирования. Это приводит к тому, что им сложно продолжать существовать, некоторые оказались на грани банкротства, — сказал Дюков на итоговом заседании коллегии Минспорта.

Он также отметил, что отсутствие тренировок во время режима самоизоляции негативно сказалось на уровне мастерства футболистом. Помимо этого, Дюков считает, что после пандемии коронавируса болельщиков на трибунах может стать меньше.

Ранее РПЛ опубликовала календарь оставшейся части сезона чемпионата России по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня матчем «Крылья Советов» — «Ахмат». Последний тур состоится 22 июля, писал NEWS.ru.