6 августа на общем собрании клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято решение внести ряд важных поправок в регламент чемпионата страны по футболу. Первая — ввести ограничение на количество арендованных футболистов. Теперь клубы не могут арендовать более двух игроков у другой команды. Вторая — отменить запрет на участие футболистов в матчах против клубов, из которых они ушли в аренду. Если Российский футбольный союз (РФС) утвердит эти поправки, то они очень сильно в будущем изменят наш футбол. Каким образом — рассказывает NEWS.ru.

Очень показательным в этой истории является следующее обстоятельство: за поправки проголосовали все команды, кроме «Зенита», «Спартака», «Уфы», «Сочи» и «Химок». По сути, два мощных фарм-объединения в российском футболе высказались против. Правда, нужно внести важную оговорку: одно объединение уже могучее и состоявшееся, а второе лишь стремилось стать таким. Но, видимо, уже не получится.

Давайте вкратце пройдёмся по каждому. Начнём с новичков. Сам по себе переход Шамиля Газизова, бывшего функционера «Уфы», на должность генерального директора в «Спартак» уже наводил на мысль о том, что между клубами в будущем могут зародиться партнёрские отношения. Первые же трансферные цели в виде приобретения бывшего футболиста башкирского клуба Остона Урунова всецело эти опасения подтвердили. Во многом вышедший на первый план трансфер Александра Кокорина смог на время свести к минимуму разговоры о грядущем альянсе. Но лишь на время. Вскоре эта тема снова встала на первый план, но уже с новыми действующими лицами. «Спартак» положил глаз на «Химки».

По информации многих источников, в клуб, который до конца не мог определиться, будет ли он участвовать в РПЛ или нет, готовили переправить целый десант из футболистов «красно-белых». Назывались имена следующих игроков: Илья Гапонов, Аяз Гулиев, Александр Селихов, Артём Тимофеев, Максим Глушенков, Александр Ташаев и Александр Ломовицкий. Ситуацию в том числе подогрел и бывший наставник «Химок» Сергей Юран. После своей отставки он открыто заявил о том, что в этом деле замешан генеральный директор «Спартака» Газизов. Функционер, конечно, не придал значения его словам, но общественность напряглась. Напряжение ещё больше усилилось после назначения на место главного тренера «Химок» Дмитрия Гунько — человека из системы «Спартака».

Доменико Тедеско и Шамиль Газизов spartak.com

В общем, процесс по созданию фарм-клуба был запущен, и уже казалось, что «Спартаку» ничто не помешает в реализации гениального плана. Как в своё время ничто не мешало «Зениту».

В прошлом году мы наблюдали, пожалуй, самый массовый отток футболистов из одного клуба в другой за всю историю РПЛ. На трансферном окне громко пошумели два клуба: «Зенит» и «Сочи». За непродолжительный период более десяти футболистов из петербургской команды отправились на Юг укреплять новичка чемпионата. Правда, стоит отметить, что в этом потоке зенитовцев лишь двое были на арендных соглашениях, остальных южане выкупили. Однако, учитывая тёплые отношения между руководителями клубов (Алексей Миллер в «Газпроме» и Борис Ротенберг, являющийся миноритарным акционером « Газпром бурение »), можно было допустить любой сценарий развития событий в обозримом будущем. И это мы ещё не упомянули «Оренбург» (спонсор — «Газпром добыча Оренбург»), который также в любой момент мог бы прийти на помощь большому брату.

Но теперь и «Зенит», и «Спартак», и все, кто имел подобные виды, будут вынуждены умерить свой пыл — иначе говоря, снизить уровень своего влияния. И это здорово. Мало того, что подобные объединения на корню убивают здоровую конкуренцию (кто бы и что ни говорил, но от дружественных клубов тяжело ожидать настоящей борьбы за очки), так ещё это пагубно влияет на процесс, при котором воспитанники академий имели бы возможность поэтапно проходить по карьерной лестнице. Одним словом, в здоровом футбольном механизме не могут с такой скоростью развиваться и плодиться фарм-клубы.

Да, футболисты, которые по каким-то причинам оказались без игровой практики, должны иметь возможность в том числе и за счёт арендных соглашений развиваться, прогрессировать, а не стоять на месте. Однако, во-первых, для достижения этой цели нет необходимости переправлять всех скопом в одну команду. А во-вторых, должна быть изначально построена такая модель в футбольных клубах, которая минимизирует закупку потенциально ненужных футболистов. Раз мы пытаемся позиционировать себя как сильную европейскую лигу (после топ-5), то мы должны избавиться от таких паразитов, как фарм-клубы. И внесение поправки в виде лимита на аренду — это первый шаг, который поможет нам хоть как-то изменить ситуацию.

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков считает, что лимит бы введён по той причине, что в последнее время стал активно обсуждаться вопрос возникновения новых фарм-клубов.

Чтобы эту ситуацию не допустить, были внесены такие поправки. Просто в какой-то момент всё это могло встать на поток, что отбросило бы наш футбол снова назад. Если каждый из шестёрки лидеров будет иметь свой фарм-клуб и отправлять туда своих футболистов, это не приведёт к благоприятному исходу, — сказал Кирьяков в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

При этом экс-нападающий убеждён, что у игроков должна быть игровая практика. Однако это не должно быть в таких количествах.

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поддерживает слова Кирьякова, но всё же видит в нововведении больше негативный эффект.