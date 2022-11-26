Михаил Потапов

Дубль Мбаппе принес Франции победу над Данией и место в плей-офф ЧМ-2022 Дубль Мбаппе принес Франции победу над Данией и место в плей-офф ЧМ-2022 в Катаре

26 ноября 2022 в 21:05

Фото: Thanassis Stavrakis/AP/TASS

Чемпионат мира по футболу в Катаре: Франция — Дания — 2:1