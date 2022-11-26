Сборная Франции обыграла команду Дании во втором туре группового этапа ЧМ-2022 в Катаре. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Оба мяча в составе действующих чемпионов мира забил форвард «Пари-Сен-Жермен» Киллиан Мбаппе, отличившийся на 61-й и 86-й минутах. Датчане ответили на это одним голом Андреаса Кристенсена — защитник «Барселоны» поразил ворота Уго Льориса на 68-й минуте.
Таким образом, сборная Франции набрала шесть очков в двух матчах и первой на ЧМ-2022 гарантировала себе место в 1/8 финала. Датчане с одним очком опустились на третье место: чтобы выйти в плей-офф турнира, им нужно в последнем туре обыграть сборную Австралии.
26 ноября состоится еще один матч: Аргентина сыграет с Мексикой, начало — в 22:00 мск.
Ранее в субботу сборная Польши обыграла Саудовскую Аравию со счетом 2:1, а сборная Австралии одержала верх над командой Туниса — 1:0.
Чемпионат мира проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Это первый мундиаль, который принимает арабская страна и который проходит в зимнее время, посреди европейского футбольного сезона.