Досрочно завершивший футбольный матч судья объявил о прекращении карьеры

Футбольный арбитр Хализ Озкяхья объявил об уходе из спорта. Поводом для этого стал инцидент, возникший во время матча 12-го тура чемпионата Турции между «Газиантепспором» и «Касымпашей», который тот остановил более чем на четыре минуты раньше положенного. О своём решении судья объявил изданию En Son Haber.

Озкяхья добавил девять минут к основному времени матча между «Газиантепспором» и «Касымпашей», но дал свисток о его окончании на пятой компенсированной минуте (94:15). Впоследствии арбитр осознал свою ошибку и попросил команды вернуться на поле и доиграть встречу. В итоге процесс возвращения футболистов из душа, запуска системы VAR и монтажа собранного каркаса ворот занял от 15 до 20 минут.

Арбитр признался, что никто не заставлял его возобновлять проведение матча 12-го тура чемпионата Турции, но в то же время отметил, что в противном случае могла возникнуть угроза проведения переигровки. Кроме того, рефери поблагодарил футболистов за то, что они вернулись на поле и помогли ему.

По его словам, изначально он добавил пять минут к основному времени, а необходимость в дополнительных четырёх возникла из-за резервного судьи, указавшего неверное количество компенсированных минут на табло. В то же время Озкяхья объяснил, что его завершение карьеры не было спровоцировано данным инцидентом.

Футбол и спорт стали очень уродливыми. Я устал слышать оскорбления и ругательства постоянно: до, во время и после матчей. Мне разонравилась профессия судьи, я больше не люблю свою работу. Не хочу больше оставаться в этом хаосе. Всё везде меняется, но на самом деле ничего и не изменилось, — сказал Озкяхья.

Ранее вратарь «Спартака» Артём Ребров объявил о завершении профессиональной карьеры. В своём заявлении он отметил, что принимает это решение, будучи абсолютно спокойным и уверенным в том, что делает. Впоследствии спортсмен занял должность технического координатора клуба.