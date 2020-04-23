Дочерняя компания РЖД выделит 70 млн рублей футбольному «Локомотиву»

https://static.news.ru/photo/33964778-860e-11ea-a7c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дочерняя организация РЖД окажет финансовую помощь футбольному клубу «Локомотив».

Компания ООО «Энергопромсбыт», входящая в структуру ОАО «РЖД», направит «железнодорожникам» 70 миллионов рублей в качестве спонсорской поддержки, сообщает издание « РБ-Бизнес », ссылаясь на изученные документы.

Договор между организациями был заключён 17 апреля 2020 года и рассчитан до конца декабря текущего года. Детали контракта не раскрываются, однако известно, что предметом финансирования выступает «оказание спонсорского финансирования ФК „Локомотив“ на условиях представления рекламы».

Компания ОАО «РЖД» является генеральным спонсором «железнодорожников». С 1 апреля 2019 года ООО «Энергопромсбыт» является генеральным спонсором женской команды ФК «Локомотив».

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