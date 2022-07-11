Дочери Валерия Карпина не смогли получить Fan ID

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Дочери главного тренера сборной России Валерия Карпина не смогли оформить Fan ID, так как родились не в России, рассказала жена тренера Дарья Карпина в беседе с «РБ Спорт». По ее словам, сервис «Госуслуги», через который надо оформлять пропуск, отказывается принимать иностранное свидетельство о рождении.

У них нет российского свидетельства о рождении, а на «Госуслугах» почему-то принимают только такое. Поэтому теперь есть проблемы с оформлением, — приводит слова Карпиной издание.

На вопрос, что делать дальше, Карпина ответила, что «видимо, надо идти в МФЦ с кучей документов», переводить свидетельство на русский язык.

7 июля стало известно, что первый зампред Госдумы Александр Жуков не смог оформить Fan ID. Также сообщалось, что система оформления Fan ID дала сбой в первый день работы.

Закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий начал действовать в России с 1 июня. Фанаты большинства клубов России заявили о бойкоте матчей в связи с этим законом.