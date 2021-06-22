Доброе утро: Черчесов отказался отвечать на вопрос об игре сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов по прибытии в Москву проигнорировал вопросы журналистов об игре команды на Евро-2020. Ответ наставника цитирует «Спорт-Экспресс».
На просьбу журналистов прокомментировать проигрыш датчанам Черчесов
21 июня сборная России проиграла Дании со счётом 1:4 и вылетела с Евро-2020, заняв последнее место в группе.
После матча Черчесов сказал, что это была лучшая игра сборной России на турнире.
Болельщики раскритиковали тренера за это поражение и потребовали его отставки.