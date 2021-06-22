Доброе утро: Черчесов отказался отвечать на вопрос об игре сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов по прибытии в Москву проигнорировал вопросы журналистов об игре команды на Евро-2020. Ответ наставника цитирует «Спорт-Экспресс».

На просьбу журналистов прокомментировать проигрыш датчанам Черчесов ответил : «Доброе утро». После этого он не стал отвечать на вопрос о плане на игру (с Данией).

21 июня сборная России проиграла Дании со счётом 1:4 и вылетела с Евро-2020, заняв последнее место в группе.

После матча Черчесов сказал, что это была лучшая игра сборной России на турнире.

Болельщики раскритиковали тренера за это поражение и потребовали его отставки.