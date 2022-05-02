Динияр Билялетдинов: уже не первый год спорт и политика — это симбиоз

Динияр Билялетдинов / Фото Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший футболист «Локомотива», «Спартака» и сборной России Динияр Билялетдинов высказал мнение относительно решений международных футбольных ассоциаций (ФИФА и УЕФА) об отстранении российских клубов и сборных от всех международных турниров. В беседе с корреспондентом NEWS.ru Билялетдинов заявил, что спорт и политика стали симбиозом.

Ничего удивительного, я был готов, чего от них ещё ожидать, от этих чиновников. К сожалению, далеко не первый год мы видим, что спорт и политика — это уже симбиоз. Это решение неадекватно и несправедливо: век спортсмена недолгий и терять годы без международных турниров — это ужасно. И это удар по имиджу ФИФА и УЕФА, они сами себе хуже делают такими решениями. Если смотреть на это с холодной головой, то всё понятно с этими организациями, — сказал Билялетдинов.

С точки зрения экс-игрока английского «Эвертона», российскому футболу нужны перемены. В частности, они должны коснуться количества матчей за сезон.

Нам надо как-то перестраиваться под новые реалии, но в то же время надеяться, что это не продлится долго. В ближайшие месяцы надо подумать над увеличением количества игр внутри страны. Можно что-то придумать с новым кубком, как в Англии, где есть Кубок лиги и Кубок Англии. Также нужно что-то думать над сборной, организовывать какие-то товарищеские матчи, потому что команде нужна практика, пусть даже это будут и неофициальные матчи. Нельзя растерять тот багаж, который был наработан в последние полгода с Карпиным. Как сохранить сборную активной и сделать чемпионат более плотным — это главная задача для наших спортивных функционеров. И это не только футбола касается. Все спортсмены, которые сейчас отстранены, не должны растренироваться и потерять свои карьеры, — считает Билялетдинов.

В начале марте УЕФА и ФИФА отказали Российскому футбольному союзу в рассмотрении апелляции по отстранению российских клубов и сборной от международных турниров. Президент УЕФА Александер Чеферин выразил в связи с этим сожаление и признался, что не хотел применять санкции к России.