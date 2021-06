Девятый автогол на Евро: испанцы забили в свои ворота в матче с Хорватией

Голкипер Унаи Симон на 20-й минуте не справился с пасом назад от хавбека сборной Испании Педри. Передача была кручёная, прыгающая, почти с центра поля.

OMG... That is one of the most bizarre own goals ever, Unai Simon misses the pass from his own teammate! #ESP | #EURO2020 pic.twitter.com/OJXtnxOOVb