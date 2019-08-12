В минувший уик-энд самый яркий футбол, принесший убедительные победы, показали три гранда Российской премьер-лиги (РПЛ) — петербургский «Зенит», московские «Локомотив» и «Спартак». Потому эти клубы и делегировали в нашу символическую сборную тура по два-три игрока. News.ru представляет главных действующих лиц 5-го тура РПЛ.

Игорь Лещук

«Динамо»

Любой вратарь вам скажет, насколько тяжело в пожарном порядке выходить на замену, когда на исходе четверти часа игрового времени твоя команда пропустила гол, а основной голкипер при этом получил травму. Именно в такой ситуации оказался динамовский страж ворот Игорь Лещук, когда ему пришлось на 14-й минуте подменять капитана команды Антона Шунина в матче с «Зенитом». Заметьте, 23-летнему дублёру пришлось бросаться в бой против чемпиона страны, не имея за плечами ни одного (!) проведённого матча в РПЛ — ранее он играл лишь за молодёжную команду «бело-голубых», либо за «основу», но в Кубке России, либо в первом дивизионе. И надо отдать должное молодому голкиперу: действовал он весьма уверенно, без дрожи в коленках. Несколько раз прерывал выходы форвардов гостей один на один своевременными выходами из ворот, неплохо играл ногами и головой, когда того требовала ситуация. Жаль, что нескольких минут Игорю не хватило, чтобы завершить свой дебютный матч на высшем уровне без пропущенных мячей. В самой концовке полузащитник питерцев Магомед Оздоев рикошетом от руки вратаря всё же отправил второй мяч в ворота «Динамо». Но в целом впечатления от игры Лещука остались положительные.

Владислав Игнатьев

«Локомотив»

В домашнем поединке с «Уралом» из Екатеринбурга «железнодорожники» не сразу «раскочегарились» настолько, чтобы отгрузить совсем не слабому сопернику четыре безответных мяча. Поначалу команда Юрия Сёмина прощупывала слабые места в тактических построениях гостей, а затем, когда обнаружила их, принялась использовать на всю катушку. Многие атаки москвичей с лёгкостью проходили по правому флангу, где действовала связка Владислав Игнатьев — Рифат Жемалетдинов. Об атакующем полузащитнике ещё поговорим чуть ниже, а что касается Игнатьева, он полностью выключил из игры уральца Александра Егорычева на своей бровке и приложил руку и ногу к тому, чтобы кандидат в сборную России Михаил Меркулов, играющий у «шмелей» на левом фланге обороны, превратился в посмешище и был заменён уже после первого тайма. На счету Владислава — голевая передача Жемалетдинову, после чего счёт в матче стал 2:0, а также множество других полезных действий в созидании.

Иван Новосельцев

«Сочи»

Воскресный матч черноморцев с ЦСКА в Москве получился скандальным — во многом по причине излишне жёстких действий партнёров Ивана Новосельцева по оборонительной линии против нападающих «армейцев». Другой сочинский Иван — серб Миладинович — в концовке встречи ударом локтя сломал нос Фёдору Чалову, но не был удалён и наказан 11-метровым, а Никита Калугин ещё в середине первого тайма нанёс травму «армейскому» исландцу Арнору Сигурдссону. Как говорится, для сохранения ворот в неприкосновенности (а поединок закончился нулевой ничьей) все средства хороши, но лучше всё же использовать дозволенные правилами приёмы. Новосельцев следовал именно этому принципу и очень помог дебютанту РПЛ добыть второе очко в чемпионате. Действительно, если команда за пять туров не может забить ни одного мяча, остаётся только держать свои ворота на замке...

Ярослав Ракицкий

«Зенит»

Официально звание лучшего игрока матча между столичным «Динамо» и питерским «Зенитом» было присвоено другому центральному защитнику гостей — Браниславу Ивановичу. Но мы всё же выдвигаем в свою символическую сборную его коллегу по обороне «сине-бело-голубых». Ярослав Ракицкий, возможно, не столь хорош, как опытный серб, в верховых единоборствах, зато и штрафной со своей убойной левой ноги может исполнить идеально (динамовцам тоже чуть не досталось от украинца), и позиционно при исполнении основных обязанностей не оплошать. Если бы не суперподкат Ракицкого под удар форварда москвичей Вячеслава Грулёва в концовке матча, не избежать «Зениту» позора: ведь «Динамо» могло отыграться в меньшинстве и довести игру до ничьей, а чемпион во втором туре кряду не досчитался бы очков. Так что Ярослав в этом эпизоде был не только мудрым, но и проворным.

Айртон

«Спартак»

На позицию левого защитника в нашей сборной в этом туре с равными шансами претендовали два бразильца — спартаковский Айртон и питерский Дуглас Сантос. Оба выдали отличные выездные матчи против «Ахмата» и «Динамо» соответственно. В итоге выбор всё же пал на представителя «красно-белой» команды. Во-первых, задача Айртона осложнялась тем, что наставник «Спартака» Олег Кононов на сей раз перевёл на левый фланг полузащиты Зелимхана Бакаева, с которым у защитника, по всей вероятности, ещё нет стопроцентного взаимопонимания на бровке. Однако на эффективности действий обоих это никак не сказалось. Во-вторых, Айртон при всей своей тяге к подключениям в атаку в поединке с «Ахматом» был чрезвычайно надёжен и ответственен именно в защитных действиях, а в двух попросту спас свою команду от гола. К тому же играть в Грозном всегда непросто психологически, и бразилец, как и все игроки «Спартака», справились с этим давлением.

Вильмар Барриос

«Зенит»

А вот в опорной зоне нельзя не отметить действия петербуржского колумбийца, который едва ли не в одиночку «сожрал» динамовских центральных полузащитников Артура Юсупова и Шарля Каборе. И если последний ещё порой находил какие-то способы вырваться из стальных тисков Барриоса, то Юсупов чаще прибегал к фолам и из-за двух жёлтых карточек встречу до конца не доиграл. Именно преимущество «Зенита» в центре поля стало одним из ключевых факторов победы в этом матче. И, кстати, не случайно, что второй гол в концовке забил именно Магомед Оздоев — напарник Барриоса по опорной зоне. Колумбиец взял на себя значительную часть черновой работы, освободив игроку российской сборной простор для атакующих действий. Которым тот и воспользовался.

Рифат Жемалетдинов

«Локомотив»

Накануне матча «железнодорожников» с «Уралом» появилась информация, что состав москвичей может пополнить Франк Рибери. Опытный француз, вице-чемпион мира-2006 после истечения срока контракта с мюнхенской «Баварией» остался без клуба, но карьеру завершать пока не собирается. Вот молва и сосватала 35-летнего ветерана в «Локо». Наставник «красно-зелёных» Юрий Сёмин на послематчевой пресс-конференции назвал всю эту историю сказками. Однако агент Рибери информацию об интересе «Локомотива» к его клиенту подтвердил. К чему весь этот рассказ? Да просто Рибери привык действовать именно на той позиции, на которой нынче у «Локо» вовсю проявляет себя Жемалдетдинов. Кто знает, может быть забитый мяч и голевой пас Алексею Миранчуку в поединке с «Уралом» — это как раз следствие того, что Рифат не хочет проигрывать конкуренцию маститому вингеру, если тот действительно вольётся в ряды «железнодорожников»?

Гжегож Крыховяк

«Локомотив»

В нынешнем сезоне польский центральный полузащитник «Локо» становится настоящим лидером команды. В июле болельщики «красно-зелёных» признали его лучшим игроком месяца, после чего он забил победный мяч в Самаре. А теперь отличился и в поединке с «Уралом». И как отличился — положил гол-красавец ударом с лёта в верхний угол ворот!

Никакого преображения Крыховяка в нынешнем сезоне нет — просто он очень хороший и профессиональный футболист. Гжегож хорошо готовится к матчам и всегда играет изо всех сил — это самое главное, — считает Юрий Сёмин.

Джоэль Фамейе

«Оренбург»

Команду Владимира Федотова, которая нынешним летом одного за другим теряла ведущих игроков, почти никого не приобретая взамен, поспешили записать в аутсайдеры премьер-лиги. И в первых четырёх турах «газовики» действительно опустились на дно турнирной таблицы, не сумев набрать ни одного очка. Шло дело к домашнему поражению и в поединке с «Тамбовом» в пятом туре: к середине второго тайма хозяева «горели» 0:2. Но на 70-й минуте на поле появился один из немногих новичков «Оренбурга» — Джоэль Фамейе. И уже спустя восемь минут счёт стал равным (2:2) благодаря дублю 22-летнего ганского форварда. Конечно, одно завоёванное очко пока не изменило турнирное положение южноуральцев, находящихся на последнем месте в РПЛ, а в одиночку Фамейе трудно будет делать погоду в каждом матче — нужны и другие забивные новички. Но, как говорится, лиха беда начало.

Зелимхан Бакаев

«Спартак»

Вернувшись в межсезонье в стан «красно-белых» из аренды в тульском «Арсенале», фланговый атакующий хавбек ничтоже сумняшеся взял себе десятый игровой номер — тот самый, под которым совсем ещё недавно «зажигал» в «Спартаке» Квинси Промес. Поначалу Зелимхана Бакаева ассоциировали с результативным голландцем исключительно по «внешним цифровым» признакам. Однако игра спартаковского вингера с каждым матчем становилась всё более агрессивной, эффективной, а теперь и результативной, что дало повод болельщикам и специалистам проводить уже более предметные сравнения между одним из лучших легионеров за всю историю команды и её дерзким молодым воспитанником. Вслед за двумя голами в выездном матче квалификации Лиги Европы со швейцарским «Туном» Бакаев оформил дубль и в Грозном, фактически принеся «Спартаку» красивую и важную победу в чемпионате страны. И это при том, что тренерский штаб перевёл его с привычного правого фланга на левый. Промес, кстати, тоже умел приспосабливаться к позиции атакующего игрока на любой из бровок, что ещё больше роднит обоих носителей футболки с номером 10.

Андре Шюррле

«Спартак»

Настоящего мастера видно сразу. Чемпион мира-2014 в составе сборной Германии, едва подписав контракт со «Спартаком», вышел в минувший четверг на замену в выездном матче с «Туном» в третьем квалификационного раунде Лиги Европы. И сразу «сделал разницу»: заработал пенальти, и хоть сам же его не реализовал, но через несколько минут отдал голевую передачу на Бакаева, забившего победный мяч. Примерно то же самое произошло и в воскресенье в Грозном. Высочайшее индивидуальное мастерство Шюррле выразилось сначала в результативном пасе на того же Бакаева, а затем и в первом голе немца за «Спартак». Совершив впечатляющий рывок по правому флангу, Шюррле с бильярдной точностью уложил мяч под дальнюю штангу ворот Евгения Городова. А ведь 28-летний атакующий хавбек бундестим играл в этих встречах фактически с листа, едва познакомившись с новыми партнёрами по команде. Что же будет, когда Шюррле окончательно впишется в спартаковский коллектив и станет его настоящим лидером?