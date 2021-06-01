Дания запретила допуск российских болельщиков на матчи Евро-2020

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Болельщики сборной России не смогут посетить матч с Данией, который пройдёт в Копенгагене 21 июня. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев направил письмо генеральному директору Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартину Каллену. В обращении он выразил обеспокоенность подобным решением. Более того, Алаев попросил как можно быстрее разрешить этот вопрос и предложить альтернативные варианты.

Просим вас оперативно изучить возможность допуска болельщиков на матч и предложить механизм решения проблемы, — говорится в заявлении.

Ранее Совет Евросоюза обозначил правила пересечения границы Евросоза, согласно которым разрешено пускать всех, кто прошёл вакцинацию одобренными вакцинами. Российских препаратов — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» — в этом числе нет.

Стадион «Паркен» в Копенгагене сможет принять до 15900 болельщиков. До «Газпром Арены», расположенной в Санкт-Петербурге, доберутся 34 067 фанатов.

Северная столица уже практически готова к приёму любителей футбола. На период проведения матчей турнира будут задействованы 1,5 тысячи волонтёров. Более того, предлагается отказать в продаже алкоголя на территории зон, предусмотренных для проведения развлекательных мероприятий.

Евро-2020 был перенесен с лета 2020-го на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Изначально турнир должен был пройти с 11 июня по 11 июля в 12 городах. Команда Станислава Черчесова сыграет в группе B со сборными Бельгии, Дании и Финляндии. Первый матч состоится против бельгийцев 12 июня в Санкт-Петербурге.

Ранее один из ключевых футболистов сборной Бельгии и «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне получил повреждение в матче финала Лиги чемпионов с «Челси» (0:1). Таким образом, он не сможет помочь национальной команде на чемпионате Европы во встрече против российского коллектива. Бронзовый призёр чемпионата Европы — 2008 Роман Широков высказался относительно травмы атакующего полузащитника.