ЦСКА заблокировал переход Марио Фернандеса в бразильский «Сантос»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Марио Фернандес

Московский футбольный клуб ЦСКА заблокировал переход 31-летнего защитника Марио Фернандеса в бразильский клуб «Сантос», сообщает Global Esporte. Защитник приостановил контракт с московским клубом в мае.

После возвращения Марио Фернандеса в Бразилию к нему стали проявлять интерес местные клубы. В приобретении Фернандеса был заинтересован «Сантос», Фернандес также высказывал желание перейти в бразильскую команду. Однако ЦСКА воспользовался правом заблокировать этот трансфер, поскольку контракт не был разорван окончательно.

Чтобы соглашение с «Сантосом» вступило в силу, Марио Фернандесу нужно было освобождение ЦСКА. Приезд в Бразилию был возможен только при условии, что правый защитник не будет играть ни за какой другой клуб, — пишет портал.

Марио Фернандес выступал за ЦСКА с лета 2012 года. Он перешел в ЦСКА из «Гремио». Защитник провёл за ЦСКА 329 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 47 голевых передач.

Ранее бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал уход нападающего Чидеры Эджуке в «Грету» фразой «в семье не без урода». Футболист воспользовался опцией Международной федерации футбола (ФИФА) и принял решение покинуть клуб.