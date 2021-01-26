ЦСКА собирается провернуть очередной непонятный трансфер

Разговоры о том, что полузащитник футбольного клуба «Ницца» Данило Барбоза может присоединиться к ЦСКА, не прекращаются уже несколько недель, но, кажется, теперь это уже решённый вопрос. На днях французские СМИ оповестили, что «армейцы» договорились об аренде (с правом выкупа) бразильского футболиста, а сам Данило уже активно постит фотографии из аэропортов. Что ж, ряды ЦСКА готовится пополнить очередной бразилец. Станет ли Барбоза реальным усилением команды или повторит путь Адольфо Гайча? Спойлер: пока этот трансфер вызывает очень много сомнений.

Казалось бы, мечта всех «армейцев» вот-вот осуществится — наконец-то в команде появится опорник. О футболисте этого амплуа мечтали с самого ухода Понтуса Вернблума, и в лице Данило, кажется, нашли решение своей давней проблемы. Молодой 24-летний футболист, который сумел громко заявить о себе на родине: в составе сборной Бразилии дошёл до финала молодёжного чемпионата мира. Имеет для своего возраста приличный опыт выступлений в Европе: успел поиграть за португальские «Брагу» и «Бенфику», за «Валенсию» в Ла Лиге, за «Стандард» в Бельгии, а последним клубом, в котором пока ещё числится футболист, стала французская «Ницца».

Из игровых качеств в первую очередь в глаза бросается классный дриблинг (с техникой, как и свойственно бразильцам, у него всё в порядке) и физическая мощь футболиста: у него отличная скорость на дистанции, он хорошо вступает и не уступает в силовой борьбе. Одним словом, потенциал очень большой. Правда, есть одна проблема: не всё так идеально, как может показаться на бумаге.

Panoramic/ZUMAPRESS.com

Сомнительный опыт

Конечно, в сравнении с тем же Адольфо Гайчем и Бруно Фуксом футболист имеет внушительный европейский опыт. И это, естественно, плюс, который даёт надежду, что процесс адаптации к новому чемпионату у бразильца пройдёт быстрее. Но есть в этой истории одно небольшое «но». Весь зарубежный бэкграунд Данило не настолько однозначен, чтобы с уверенностью утверждать, что бразильцу сходу удастся привыкнуть к новым реалиям как в игровом, так и в житейском смысле.

Только в «Браге» (первый клуб, в который переехал футболист после Бразилии) Барбозе удалось о себе по-настоящему заявить. Ни одна из аренд («Валенсия», «Бенфика», «Стандард») не увенчалась успехом. Лишь благодаря удачному отрезку в сезоне-2017/18, когда игрок после возвращения в «Брагу» отметился четырьмя голами и тремя голевыми передачами в 31 матче, португальский клуб сумел продать бразильца в «Ниццу».

Впрочем, новый виток в карьере не увенчался успехом. В «Ницце» чёрная полоса игрока продолжилась. За два с половиной сезона он не отметился ни одним результативным действием, а в последнее время так и вовсе перестал появляться на поле. К слову, на то есть важные причины.

Подверженность травмам

В «Ницце» во многом не получилось из-за травм. И это второй момент, на который необходимо обратить внимание. Какие только повреждения ни получал Данило во французском клубе: то пах, то голень, то бедро. Зачастую случалось так, что футболист только успевал восстановиться, а уже через небольшой промежуток времени был вынужден снова уходить в лазарет.

Всё это, естественно, не могло не сказаться на игровой практике Данило. Например, в этом сезоне футболист появился на поле четыре раза. У того же Адольфо Гайча была более внушительная игровая практика перед приездом в Россию.

Panoramic/ZUMAPRESS.com

Опорник без практики

А теперь вернёмся к тому, с чего мы начали. Мы говорили, что Данило нужен ЦСКА, чтобы наконец закрыть необходимую позицию. Но проблема в том, что он уже давно не выступает в качестве опорника. Если брать его более-менее активный период выступлений за последнее время, то можно заметить, что действует он в «Ницце» на позиции центрального защитника. На эту зону его перевёл главный тренер Патрик Виейра в январе 2020 года. Стоит отметить, что на новой позиции футболист играл неплохо, да и в роли защитника не забывал об атакующих действиях.

Многофункциональность — это здорово, однако главному тренеру Виктору Гончаренко сейчас нужен человек с конкретным амплуа. Впрочем, на своей родной позиции (даже несмотря на длительный период игры в другой зоне) Данило не должен испытывать проблем.

Что мы в итоге имеем? Молодой и вроде всё ещё перспективный футболист, но с большим количеством проблем. Подвержен травмам, без длительной игровой практики, не заигравший в предыдущих чемпионатах. Конечно, в 24 года ещё не поздно перезапустить карьеру, но пока имеющиеся вводные говорят о том, что у парня есть все шансы повторить судьбу Адольфо Гайча. На аргентинца, несмотря на некоторые трудности, тоже возлагали большие надежды. Как итог, ЦСКА ищет все возможные варианты, чтобы избавиться от футболиста хотя бы на время.

Конечно, у ЦСКА сейчас есть возможность разбрасываться деньгами, чем клуб активно пользуется, но является ли такой подход эффективным — вот в чём вопрос.