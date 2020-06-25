ЦСКА продлил аренду Жамалетдинова в «Лехе»

https://static.news.ru/photo/49516ac6-b79a-11ea-a226-fa163e074e61_660.jpg Фото: Przemysław Szyszka/lechpoznan.pl

Московский футбольный клуб ЦСКА продлил аренду нападающего команды Тимура Жамалетдинова в польском «Лехе» до фактического окончания нынешнего сезона.

Изначально контракт футболиста был рассчитан до 30 июня, но по согласованию сторон соглашение было продлено. В такой же ситуации оказался защитник донецкого «Шахтёра» Богдан Бутко, сообщает пресс-служба «Леха».

В текущем сезоне Жамалетдинов сыграл в семи матчах чемпионата Польши, сделав одну результативную передачу, а также забил победный гол в четвертьфинальном матче Кубка Польши.

Ранее NEWS.ru сообщал, что московский футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с атакующим полузащитником Гочей Гогричиани. Футболист начнёт своё выступление за ЦСКА со следующего сезона, так как в текущем не может быть заявлен.