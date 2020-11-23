ЦСКА не повторит успех: с каким итогом клубы входят во второй круг РПЛ

В понедельник, 23 ноября, завершился первый круг Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу. ЦСКА стал лидером, «Зенит» и «Спартак» сохранили свои места в тройке, а «Ротор» и «Уфа» закончили в зоне вылета. NEWS.ru подводит итоги первой половины чемпионата.

Еще в XX веке бытовало мнение, что у России свой, особенный, путь. В нашем футболе это стало традицией. Непонятные календари, которые должны быть выстроены логично, вызывают недоумение, да и вся система «осень-весна» оставляет вопросы. В странах с таким же принципом построения чемпионата, например, зимний перерыв начинается именно после промежуточного финиша. Этот год в расчёт не берём — из-за сжатого календаря места для отдыха не будет. В этом плане нашим футболистам всё же повезло: отдых, как и всегда, начнётся в середине декабря.

Правда, половину круга можно и вовсе не заметить: вроде бы каждая команда сыграла по 15 матчей, ну и что, дальше-то ещё четыре тура Российской премьер-лиги. Но подвести итоги надо уже сейчас — взгляните хотя бы на первую пятёрку и пары собратьев, расположенных в зоне вылета. Все команды провели по одной встрече, никто не может оправдаться неудачно выстроенным календарём. В этот раз в РПЛ поработали на славу, пусть и всё равно с недочётами. Но у кого их нет? По мнению советского футболиста Анзора Кавазашвили, российский футбол только и делает, что стремится к европейскому, но ровным счётом не меняется ничего.

Не могу сказать, что наш футбол поднимается с колен и становится всё больше похож на европейский, но мы стремимся к улучшению ситуации. Но главным показателем является, когда из других топовых чемпионатов приглашают твоих футболистов. К сожалению, мы этим хвастаться не можем: не надо брать наших троих ребят. Уровень нашего футбола всё ещё ниже уровня Европы, — отметил Кавазашвили в беседе с корреспондентом NEWS.ru.

Уверенный ЦСКА

Что мы имеем в итоге: если бы чемпионат завершался уже сейчас, то все лавры достались бы московскому ЦСКА. В последний раз «армейцы» лидировали после первого круга только в сезоне-2015/16, после чего, кстати, они и стали чемпионами. Больше на вершину «красно-синие» не поднимались. Может, это случайность, но больше стало походить на традицию: чемпионом обычно становится именно та команда, которая первый круг завершила на первом месте. Непонятно, связано ли это с переходом на «осень-весна» или так складываются звёзды, но результат такой.

Единственный раз, когда система вышла из строя, — сезон-2013/14 — тогда ударно стартовал петербургский «Зенит», но весной на него обрушилась мощь ЦСКА. «Армейцы» победили в десяти встречах подряд. То, как финишировала команда Виктора Гончаренко сейчас, ещё не даёт белорусскому специалисту повода расслабляться. Тем более впереди ещё четыре тура РПЛ и борьба за выход из группы в Лиге Европы. И если парни смогут обыграть соперников («Рубин», «Химки», «Урал», «Ростов»), то, вероятно, можно считать, что чемпион определён, но пока результат в 32 очка не выглядит слишком убедительно.

Экс-голкипер, несмотря на признание успехов «армейцев», убеждён, что пока говорить о повторе успеха сезона-2015/16 рано.

Честно говоря, когда я ещё играл, мы ЦСКА считали «конюшней». Понятно, что и сейчас их так называют, но тогда это было потому, что в команду брали всех, кого не попадя. Сейчас другая ситуация, в команде проводится серьёзная работа, но никто не скажет, что они сумеют повторить былой успех. Пока ЦСКА на высоте благодаря отдаче, стремлению, и пускай эта команда будет примером для других клубов. Но я всегда говорил: там, где работает Евгений Гинер, а работает он только в ЦСКА, всегда всё будет хорошо, — подчеркнул Кавазашвили.

По словам экс-футболиста, Гинер — чистейший профессионал, у него удивительное чутьё на выбор футболистов, которые подходят команде по психологии, стилю подготовки. «Красно-синие» при нём выглядят прекрасно, несмотря на то что ранее существовали проблемы.

ЦСКА как никто другой покупает легионеров не количеством, а качеством. Не так давно Виктор Гончаренко увидел перелом, подумал, что эта ситуация связана напрямую с ним и хотел облегчить жизнь команде (ситуация с отъездом в Белоруссию. — NEWS.ru), только вот он не учёл один факт — команда меняет возрастной характер, она не может сразу заиграть здорово. Хорошо, что Гинер вернул его. А сейчас молодые пацаны разрывают всех, даже самый богатый «Зенит», — отметил он.

Потерянный «Зенит»

fc-zenit.ru

Максимально близко к промежуточному лидеру расположился «Зенит», набрав 31 очко. И это удивительно. Перед стартом чемпионата из каждого угла можно было услышать: «Да и так ясно, чемпионом, как обычно , станет команда из Петербурга, смысл следить за этим турниром». Что ж, гадать не будем, но пока подопечные Сергея Семака не внушают уверенность. И только не надо говорить, что у команды сейчас трудности. У кого их нет? Посмотрите на тот же ЦСКА, там, вон, вообще главный тренер во время чемпионата покинул территорию России и ещё сомневался относительно возвращения на работу. Или «Динамо», где совсем недавно сменился тренер.

Покажите хотя бы один коллектив, который бы сказал: «А у нас всё хорошо, проблем с травмами нет, а про коронавирус мы только по телевизору слышали». Поверьте, не найдётся такой команды. Для «Зенита», у которого считается самый лучший состав, такое количество потерянных очков — запредельная роскошь. А матч против «Ахмата» стал и вовсе поразительным для всех любителей ставок — петербуржцы, забив первыми, не смогли удержать преимущество, как мы привыкли с прошлого сезона — если «Зенит» открывал счёт, то он держался до финального свистка.

То, каким мы видим «Зенит» сейчас, можно назвать так — потерянным. И здесь много факторов: вот скандал Азмун — Дзюба (видео, где футболисты изображали половой акт. — NEWS.ru), потом просто Дзюба, который хрен знает, что выдумывает (в Сети оказалось его хоум-видео. — NEWS.ru) — это всё отражается на выступлении команды. Думаю, что проблема чисто в психологическом плане, внутри коллектива, — отметил бывший футболист.

По словам специалиста, «сине-бело-голубые» смогут восстановить эмоциональный баланс, потому что команда выступает сбалансированно, обладает большим потенциалом, отдельные недостатки не должны так сказываться на общей картине.

Я думаю, что они займут своё место. И не только с ЦСКА поборются, но и попытаются разобраться по-спортивному со «Спартаком». «Зенит» привык к тому, что всегда находится на первом месте, но в этом году будет сложно, потому что на пятки наступает обиженный «Спартак», — уверен Кавазашвили.

Нестабильный «Спартак»

А вот команда Доменико Тедеско своё преимущество упустила. Как обычно, клуб расхвалили раньше времени. Пожинайте теперь плоды. Давайте откровенно — «красно-белые» занимают ровно ту строчку, которую заслуживают. Игра всё так же не отлажена, а оборона — слабое звено в цепи. Особенно если вспомнить как раз 15-й матч против «Динамо». Трансферная кампания, произведённая новым генеральным директором Шамилем Газизовым, оставляет слишком много вопросов, на которые ответ один: «нужно время».

Интересно, сколько времени необходимо молодому Остону Урунову, который блистал в «Уфе», сколько Александру Кокорину, который вообще не может выделиться, и единственный его забитый мяч — с пенальти, сколько Виктору Мозесу, который вроде и неплох в атаке, но не демонстрирует надёжность в защите? Почему всю игру по-прежнему «тащат» Роман Зобнин, Георгий Джикия и Александр Соболев, который, к слову, выбыл до весны из-за травмы? При этом вопросов к Тедеско особо нет — из 15 игр только два поражения, почти в половине этих успешных 13 матчей «красно-белые» уступали по ходу встречи, а все эти игры немецкий специалист не присутствовал на бровке. Получается, Доменико — топ, кто бы что ни говорил, а его эмоциональность только заряжает команду биться до конца.

Такого же мнения придерживается и Кавазашвили, назвав только один недостаток Тедеско.

Объясню, почему обиженный. Команда была расстроена плохим вниманием со стороны судей, все не раз жаловались. В этом сезоне пенять на судей можно только в нескольких случаях, но и они могут допускать ошибки. Тем более сейчас их по пальцам одной руки можно посчитать, не то что год-два назад. Доменико, конечно, отлично понимает команду, и результат об этом говорит. Может, нам надо только немецких специалистов приглашать (смеётся)? А что, у них есть какой-то очень серьёзный подход к нашим футболистам, и они могут раскрыть ту самую русскую душу, — считает Кавазашвили.

По словам экс-футболиста, изначально никто не думал, что он придёт и команда заиграет. Его главной задачей было сначала разобраться, что футболисты из себя представляют, а затем, когда он стал их вынуждать играть в атакующий футбол, парни забегали.

Единственный его недостаток — не может сбалансировать работу в обороне, даже имея в обойме толкового центрального защитника Георгия Джикию. Он не может научить его, что Георгий — хозяин поля, что он обеспечивает ноль в воротах, только после этого он может атаковать, он должен обеспечить своим назидательным тоном, строгим взглядом, вовремя закрытой опасной зоной уверенность, его должны слушать другие защитники, но, к сожалению, контакта пока нет, вот почему они и пропускают так много, — заявил специалист.

Интригующее «Динамо»

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Больше всех, казалось, должно было пострадать московское «Динамо», которое с Кириллом Новиковым медленно, но верно катилось на дно чемпионата. И тут надо поблагодарить руководство — пойти по пути «Спартака» — самое разумное решение. Российский чемпионат пополнился ещё одним немецким специалистом, и под руководством Сандро Шварца коллектив заметно взбодрился. Возможно, это связано с тем, что каждому сейчас необходимо зарекомендовать себя как можно лучше и закрепиться в основе.

Возможно, тренеру удалось найти тот разлад, в котором жила команда не первый год. Но все эти предположения неважны, результат налицо — 10 очков из 12 возможных по итогам его нескольких работ и четырёх туров. И вот вроде за «бело-голубых» хочется искренне порадоваться, что мы, собственно, и делаем, правда, вот, грустим из-за чемпионата в целом. Как же так получается, что какой-то ноунейм из Германии, который не добился больших успехов на родине, приезжает в столицу и начинает работу, показывая отличный результат?

Эксперт уверен, что дело в том, что новый тренер обладает своего рода чутьём, понимает, какой подход необходимо применить к тому или иному футболисту.

Вот удивление вызывает, что московское «Динамо» наступает тройке лидеров на пятки. Мы рады, что после большого долгого провала у команды появилась возможность заговорить полным голосом. У Шварца есть подход. Он выстраивает игру и наполняет футболистов энергией, это было сразу заметно. Посмотрим, надолго ли хватит потенциала у ребят, но пока они смотрятся очень эффектно на поле, — добавил эксперт.

«Ростов»

Про «Ростов» Валерия Карпина всегда приятно говорить. Очки теряют все, а Валерий Георгиевич это делает как-то особенно необидно. В этом сезоне и вовсе расстраиваться из-за этого не приходится, трансферное окно для «жёлто-синих» на выход сказалось слишком сильным. Команда потеряла многих ключевых футболистов основы: Элдора Шомуродова, Ивелина Попова, Алексея Ионова, Евгения Чернова, Бактиёра Зайнутдинова и Дмитрия Чистякова. Тогда, глядя на эти фамилии, хотелось ставить крест на клубе в борьбе за лидерство.

Правда, спустя время, «Ростов» сумел по-настоящему удивить вновь — на этот раз трансферами на вход. И кампания выдалась по-настоящему успешной, особенно если в качестве примера взять японского полузащитника Кенто Хашимото — забивает почти в каждом матче, ставит личные рекорды. К другим приобретениям Валерий Георгиевич сам пока присматривается, выпуская игроков на замену. Но с потерями «Ростов» точно справился, учитывая пятую строчку турнирной таблицы и отставание от лидера всего на шесть очков, уверен Кавазашвили.

Я очень уважаю Валерия Георгиевича и его непосильный труд. Куда бы он ни пришёл, он делает свою работу на максимум. Даже сейчас, посмотрите, команда потеряла многих классных футболистов, казалось, что «Ростов» если и сможет удивить, то только в негативном ключе, но нет же. Команда выглядит очень уверенно, за ней приятно наблюдать, — сказал он.

Зона вылета

Шамиль Газизов ufafc/vk.com

Самое страшное, за чем приходится наблюдать, так это за игрой «Уфы» без Шамиля Камиловича. Понятно, что ему надо было расти и переходить на новый уровень (который пока не соответствует «Спартаку»), тем не менее уфимцы стали выглядеть только хуже. А с уходом одного из самых острых на язык тренеров РПЛ — Вадима Евсеева — команда и вовсе поплыла. Даже приход Рашида Рахимова пока не впечатляет. Руководство клуба уверяет — после зимнего перерыва игра «Уфы» понравится всем (ну, ладно, болельщикам точно). А чтобы хоть как-то вернуть любовь тех самых фанатов, на заключительные матчи 2020 года клуб будет запускать их бесплатно.

Ход прекрасный, но пора задуматься над более существенными решениями. Последнее место в турнирной таблице, одна победа (над тульским «Арсеналом» со счётом 3:2) и целых девять поражений — просто немыслимо. А поражение «Зениту» с разгромным счётом 0:6 хочется быстрее стереть из памяти не только поддерживающим команду, но и большинству любителям футбола в целом. В ближайшем туре «Уфу» ждёт «Тамбов», у которого дела идут совсем не сладко. Так что самое время брать всю волю в кулак и играть на результат. И очень бы хотелось, чтобы он не оказался отрицательным.

Экс-футболист уверен, что проблема «Уфы» заключается как раз в работе без Шамиля Газизова, который, по его мнению, начинает поднимать «Спартак». И Рашид Рахимов не сможет решить эту головоломку.

В самом начале я говорил, как сильно значит влияние руководителя. Забрали лучшего в «Спартак», «красно-белые» поднялись, а «Уфа» улетела. Есть люди, которые могут из говна сделать конфетку. Вот много у нас сейчас тренеров работает в российском футболе, но не смогу назвать лучшего специалиста. Рахимов пришёл поздно. Если бы его появление было раньше, то, может быть, он что-то бы и смог сделать. Но когда тренер появляется, когда команда идёт к разлому и он только вдохнул в них свою душу, но игроки выдохнули её обратно. Они не носом нормальный воздух вдыхают, а ртом — отраву, поэтому и на последнем месте, — шутит Кавазашвили.

Ещё один претендент на то, чтобы вылететь из высшего дивизиона и отправиться в родную Футбольную национальную лигу — волгоградский «Ротор». Дебютант РПЛ свой путь начал с поражений. Поначалу были предположения просто дать новичку время адаптироваться. Но после первого тура чемпионата прошло уже более чем достаточно времени, а команда продолжает находиться в поисках своей игры. Да, она добилась победы над «Локомотивом» (2:1), которого впереди ждала важная встреча в Лиге чемпионов. На этом, собственно, и всё.

Да, у волгоградцев больше ничейных результатов, чем у «Уфы». Но что, их теперь за это надо по голове погладить? Скандальные «Химки», вон, и вовсе сумели выйти из зоны стыковых матчей благодаря победе над «Уфой» (2:1) в 15-м туре. Так что ребята сумели порадовать болельщиков четырьмя победами и тремя ничейными результатами за первую половину чемпионата. Неплохо для первого сезона РПЛ. И это при том, что климат в клубе был не самый здоровый со всеми этими увольнениями руководства и тренерского штаба. К слову, в «Роторе» сейчас тоже не всё гладко — разговоры об отставке главного тренера Александра Хацкевича в ближайшее время могут стать не пустыми словами. Но наладит ли новый специалист довольно быстро игру команды? Спорно. Хотя что ещё «Ротору» остаётся делать, если он хочет закрепиться в РПЛ.

Несмотря на трудности коллектива, эксперт убеждён — «Ротор» не должен был так завершить первый круг.

«Ротор» не по праву занимает предпоследнее место. Команда очень весёлая, и я не понимаю, почему они расположены именно на 15-й позиции. Когда они только начали чемпионат, я посмотрел и вспомнил, как «Сочи» выступал — в начале это были пацаны для битья, а потом раз — и пошли наверх. То же самое и «Ротор» — сразу прекрасно о себе заявил. То, что они проигрывали несколько матчей, это было несправедливо. Мне их жаль, команда хорошая. Может, они сумеют удержаться, но надо проявить мастерство руководителю клуба, чтобы коллектив застопорился в высшем дивизионе. Игрокам не хватает везения. Я увидел этих пацанов, они очень размашисто играют, у них прекрасные командные действия, очень много атакуют, но и пропускают тоже, — заключил специалист.