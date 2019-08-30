В групповом этапе Лиги Европы выступят 48 команд, которые в результате жеребьевки были распределены на 12 групп. Автоматически в основной раунд Лиги Европы по итогам прошлого сезона путевки получили 17 клубов, среди них ЦСКА, занявший 4-е место чемпионате России. Шесть команд, среди них «Краснодар», проиграли в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов, еще четыре клуба выбыли из борьбы в 3-м отборочном раунде ЛЧ. 21 команда пробилась в групповой этап через квалификацию Лиги Европы.
ЦСКА перед жеребьёвкой попал в первую корзину , «Краснодар» — в четвёртую.
Ранее футбольный клуб «Спартак» проиграл португальской «Браге» со счётом 1:2 в рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы и выбыл из турнира. Первая игра закончилась минимальным поражением московской команды (0:1). Общий счёт после двух игр 1:3.