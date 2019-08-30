https://static.news.ru/photo/be401f28-cb1c-11e9-bbd2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Футбольный клуб «ЦСКА» (Москва) на групповой стадии Лиги Европы сыграет в группе H с «Лудогорцем» (Болгария), «Эспаньолом» (Испания), «Ференцварошем» (Венгрия).

Об этом стало известно в ходе жеребьёвки в Монако.

Ещё один российский клуб «Краснодар» в группе С встретится с «Базелем» (Швейцария), «Хетафе» (Испания), «Трабзонспором» (Турция).

The 2019/20 #UEL group stage draw!



Which games are you excited for? #UELdraw pic.twitter.com/aZkjcfj4lD — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 30, 2019

В групповом этапе Лиги Европы выступят 48 команд, которые в результате жеребьевки были распределены на 12 групп. Автоматически в основной раунд Лиги Европы по итогам прошлого сезона путевки получили 17 клубов, среди них ЦСКА, занявший 4-е место чемпионате России. Шесть команд, среди них «Краснодар», проиграли в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов, еще четыре клуба выбыли из борьбы в 3-м отборочном раунде ЛЧ. 21 команда пробилась в групповой этап через квалификацию Лиги Европы.

ЦСКА перед жеребьёвкой попал в первую корзину , «Краснодар» — в четвёртую.

Ранее футбольный клуб «Спартак» проиграл португальской «Браге» со счётом 1:2 в рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы и выбыл из турнира. Первая игра закончилась минимальным поражением московской команды (0:1). Общий счёт после двух игр 1:3.