Чорлука: у нас просто лучше футболисты, чем в России

Бывший защитник московского «Локомотива», а ныне ассистент главного тренера сборной Хорватии Ведран Чорлука признался, что был уверен в победе над командой России в квалификации к чемпионату мира 2022 года. Как экс-футболист сказал «Спорт-Экспрессу», в хорватском коллективе собраны более высококлассные игроки.

Хотим — не хотим, если мы сравним две команды, у нас просто лучше игроки, чем в России. Это не неуважение к России, это просто правда, факт. Ожидаю, что команда России через стыки прошла дальше. Очень много здесь моих друзей. Буду болеть за Россию, — заявил Чорлука.

По его словам, сборная Хорватии хорошо смотрелась в матче с национальной командой России. Чорлука отметил прессинг, уверенную игру в атаке, а также тот факт, что «шашечные» не позволяли ничего создавать российским футболистам.

Сборная России по футболу уступила команде Хорватии в заключительном матче квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. В концовке матча Кудряшов срезал мяч в собственные ворота.

Ранее бывший наставник тренер московского ЦСКА, а ныне ассистент главного тренера в сборной Хорватии Ивица Олич выразил мнение, что национальная команда России слабо выступила в заключительном туре квалификации чемпионата мира 2022 года. По его словам, за всю игру подопечные Валерия Карпина создали всего три момента.